"Ведомости" рассказали о 50 погибших в Сирии наемниках "ЧВК Вагнера"

Источник газеты "Ведомости" утверждает, что в результате удара международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля погибли 50 наемников из так называемой российской частной военной компании Вагнера – граждане России и Украины.

По словам собеседника издания в "ЧВК Вагнера", сразу же после удара было известно о 23 погибших, а спустя несколько дней – о 50. Ранения получили 70 человек. При он не исключает, что общее количество погибших, включая сирийских бойцов, может достигать 100 человек. Именно такие данные о потерях после удара называл представитель Пентагона.

О том, что в Сирии под удар международной коалиции во главе с США попали российские наемники, со ссылкой на источники в Пентагоне сообщал американский телеканал CBS. Утверждалось, что наемники оказались в районе селения Хишам, где пытались взять контроль над нефтеперерабатывающим заводом, который контролируют арабско-курдские отряды "Сирийских демократических сил". По разным данным, потери среди бойцов "частной военной компании Вагнера" составили от нескольких десятков до нескольких сотен россиян. Министерство обороны гибель граждан России отрицает. Российский МИД признал, что в бою под Дейр-эз-Зором могли погибнуть до 5 российских граждан. Сообщение о сотнях погибших в ведомстве назвали "дезинформацией".

К 16 февраля журналистам и независимым расследователям удалось установить с помощью постов в социальных сетях личности 9 погибших. Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов подтвердил гибель только пяти российских наемников в Сирии.