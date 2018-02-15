"Эхо Москвы" сообщило о девятом россиянине, погибшем в Сирии

Радиостанции "Эхо Москвы" стало известно о еще одном, девятом россиянине, погибшем в Сирии в результате американского удара. Гибель Олега Терещенко, жителя станицы Крыловская Краснодарского края, подтвердили четверо его знакомых.

Собеседники "Эха" утверждают, что смерть Олега Терещенко стала самой обсуждаемой темой в его станице. Знавшие его люди говорят, что он погиб в Сирии. По словам одной из знакомых Терещенко, это произошло во время обстрела российской колонны. Девушка утверждает, что тогда погибли около 200 человек. Тело Терещенко опознал один из бойцов, выживших в результате той атаки.

Дата похорон погибшего неизвестна – по словам его знакомой, сначала его должны опознать родственники, чего до сих пор не произошло. Еще один собеседник "Эха Москвы" рассказал, что тело погибшего сегодня "привезут домой для захоронения". Впрочем, большинство из знавших Терещенко, к которым обратилось "Эхо Москвы" за комментариями, не стали отвечать на вопросы о погибшем. В администрации Крыловского района на звонки корреспондентов "Эха Москвы" также не ответили.

7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, атаковавшим позиции "Сирийских демократических сил". По данным СМИ, в результате погибли бойцы "частной военной компании Вагнера". Точное количество погибших неизвестно, но некоторые издания оценивают их в сотни человек.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о гибели сотен российских граждан в Сирии в боевом столкновении с силами международной коалиции во главе с США являются "дезинформацией".