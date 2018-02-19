В Петербурге избит активист "Открытой России" Олег Максаков

В Санкт-Петербурге избит активист "Открытой России" Олег Максаков. Об этом сообщила в понедельник представительница организации Наталья Грязневич.

По ее словам, Максаков сам позвонил ей и рассказал, что двое нападавших остановили его, когда он выходил из дома. Их лиц активист не видел – они были замотаны в шарфы. Никаких личных вещей Максакова нападавшие не забрали. Активист находится в больнице с травмами лица. Максаков связывает нападение со своей протестной деятельностью. Он неоднократно устраивал антивоенные акции.

Это не первое нападение на оппозиционеров в Петербурге за последнее время. В октябре был избит активист "Солидарности" Владимир Шипицин. В январе во время забастовки избирателей неизвестные напали на правозащитника Динара Идрисова. В феврале избили муниципального депутата Сергея Виниченко. Все нападения были совершены в подъездах жилых домов.