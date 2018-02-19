В Турции задержали 600 человек за критику властей в соцсетях

За месяц с начала военной операции против курдских формирований на севере Сирии турецкие власти задержали почти 800 человек по подозрению в пропаганде терроризма. Около 600 из них задержаны за критику в социальных сетях действий Анкары. Остальные – за участие в акциях протеста. Об этом сообщает министерство внутренних дел Турции.

Турецкое агентство Anadolu сообщает, что полицейские проанализировали почти 1300 аккаунтов в социальных сетях. После этого власти возбудили около 400 уголовных дел.

По данным издания Deutsche Welle, среди задержанных критиков операции в районе Африна – известные турецкие журналисты и активисты.

Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии 20 января. Турецкие власти считают Курдские отряды народной самообороны (курдскую милицию) пособниками террористов и добиваются вытеснения с занимаемых ими позиций. Курдская милиция воюет в коалиции под командованием США против джихадистов террористической группировки "Исламское государство". На территории, контролируемой курдами, размещены несколько сот американских военных. Вашингтон неоднократно призывал Анкару к "сдержанности" на севере Сирии.