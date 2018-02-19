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Ученые в США вырастили зародыш овцы с человеческими клетками

Иллюстративное фото

Ученые из Университета Калифорнии вывели зародыш овцы, в котором соединили клетки животного и человека. Новая технология позволит выращивать внутри животных человеческие органы для пересадки.

Исследователям удалось создать эмбрион, в котором на каждые десять тысяч клеток овцы приходилась одна человеческая. Ученые намерены увеличить эту долю до одного процента. Калифорнийские исследователи считают, что в таком случае можно будет переходить к более сложным экспериментам в области выращивания органов.

В 2016 году ученые Университета Калифорнии выращивали ткани поджелудочной железы человека в эмбрионе свиньи. Однако исследователи считают, что для подобных экспериментов лучше подходят овцы, так как для получения положительного результата требуется меньше эмбрионов.

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