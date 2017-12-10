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Археология

Атака клонов. Эфир в 21:05

Генетик Сергей Киселев и философ Павел Тищенко: угрожает ли человеку клонирование?

Клоны все чаще вторгаются в нашу жизнь: клонируют овец, собак, лошадей, человеческие органы, эмбрионов... Скоро ли клонируют самого человека? Или клоны уже живут среди нас? Где этические границы вмешательства человека в природу?

Гости программы - Сергей Киселев, заведующий лабораторией эпигенетики, главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова РАН, и Павел Тищенко, заведующий сектором гуманитарных экспертиз и биоэтики Института Философии РАН. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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