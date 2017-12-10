Атака клонов. Эфир в 21:05

Клоны все чаще вторгаются в нашу жизнь: клонируют овец, собак, лошадей, человеческие органы, эмбрионов... Скоро ли клонируют самого человека? Или клоны уже живут среди нас? Где этические границы вмешательства человека в природу?

Гости программы - Сергей Киселев, заведующий лабораторией эпигенетики, главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова РАН, и Павел Тищенко, заведующий сектором гуманитарных экспертиз и биоэтики Института Философии РАН. Эфир в 21:05.