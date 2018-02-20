Генштаб ВС РФ приказал глушить сигнал 3G на российских базах в Сирии

Генштаб Вооруженных сил России распорядился о глушении сигналов сотовой связи на территории российских баз в Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на приказ, подписанный генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым 2 февраля. Подлинность распоряжения подтвердил источник в Министерстве обороны России.



В частности, на территории авиабазы Хмеймим подавление сигналов связи должно быть обеспечено до 30 марта 2018 года, а на всей территории российской группировки войск в Сирии, в том числе в Тартусе, — до 1 июля 2018 года, говорится в документе.

Как утверждает собеседник РБК в Минобороны России, распоряжение о глушении сигналов сотовой связи связано с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии.

Помимо этого в Генштабе распорядились усилить контроль за телефонами, ноутбуками и планшетами, которые военные берут с собой в Сирию — таможня должна будет докладывать об этом в военную полицию. Для общения с родными на базе Хмеймим организуют пункт связи с 30 рабочими местами.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Генштабе сообщал о намерении Минобороны ограничить использование смартфонов, заменив их на простое кнопочные телефоны, чтобы избежать утечек информации.

В начале января российскую базу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотники , к которым была прикреплена взрывчатка. При атаках никто не пострадал. В Министерстве обороны России заявили, что, несмотря на простую конструкцию, такие аппараты требуют знаний вобласти аэродинамики и радиоэлектроники.