СМИ: Россия не исключает "допинг-терроризм" в деле Крушельницкого

Россия разрабатывает различные варианты защиты в связи с делом керлингиста Александра Крушельницкого, в одной из допинг-проб которого были обнаружены следы мельдония. Не исключаются версии "провокации" и "допинг-терроризма", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

В этом контексте рассматриваются два сценария: если концентрация в пробе "Б" окажется низкой, мельдоний мог быть "подсыпан" Крушельницкому еще до Олимпиады – на сборах в Японии, и расследованием должны заниматься в первую очередь российские следственные органы. В случае высокой концентрации предполагается, что мельдоний был принят уже после приезда в Южную Корею, непосредственно перед стартом олимпийского турнира. В этом случае Россия планирует настаивать на том, что сами спортсмены и тренеры не могли бы провезти мельдоний на Олимпиаду, так как на Играх ввели жесткие проверки.

Обнародование результатов пробы "Б" Крушельницкого запланировано на 20 февраля. Вчера российский спортсмен покинул олимпийскую деревню.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник зарегистрировал новое производство в отношении Крушельницкого. В документе отмечается, что дата слушаний еще не назначена и какая-либо дополнительная информация по этому делу пока предоставлена не будет.​

Крушельницкий завоевал в Пхёнчхане бронзовую медаль в паре с Анастасией Брызгаловой.