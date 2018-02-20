Посольство РФ: США усложняют работу российским журналистам

Представитель посольства России в Вашингтоне, комментируя регистрацию иностранным агентом компании RIA Global, производящей контент для информационного агентства Sputnik, заявил, что в США ухудшаются условия работы российских журналистов. Об этом сообщает РИА Новости. В заявлении утверждается, что российские журналисты в США "работают в стране, где лозунги расходятся с делами".

18 февраля американская компания RIA Global, производящая контент для международного агентства Sputnik, зарегистрировалась в качестве иностранного агента по требованию Министерства юстиции США - в связи с тем, что деятельность компании контролирует международное информационное агентство "Россия сегодня". Документы опубликованы на сайте Минюста США .

В начале ноября в качестве иностранного агента в США зарегистрировался финансируемый Кремлем телеканал RT. В России был принят закон, позволяющий российским властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами". В начале декабря Минюст России опубликовал список СМИ, которым присвоен статус "иностранного агента". В него попали "Голос Америки" и Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС).

Представители США неоднократно подчеркивали, что американский закон об иностранных агентах значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, подверглись критике российских и международных правозащитных организаций.