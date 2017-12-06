Несимметричный ответ

Закон принят, объект применения найден, но порядок применения неясен. Так на данный момент выглядит ситуация с вступлением в силу закона о СМИ –​"иностранных агентах" в Российской Федерации. Среди "агентов", как известно, – Русская служба Радио Свобода и ее проекты "Фактограф" и "Сибирь.Реалии". А сегодня Государственная Дума, вероятно, примет решение о запрете допуска корреспондентов СМИ - "иноагентов" в здание Федерального собрания.

11 сентября появилась информация о том, что Министерство юстиции Соединенных Штатов потребовало от компании, представляющей интересы RT в США, зарегистрироваться в качестве иностранного агента, как того требует американский закон FARA. "Компания, которая обслуживает телеканал RT America, включая телевизионное производство и текущую деятельность, получила письмо от Министерства юстиции", –​ сообщалось на сайтах RT. Уже в первом же заявлении по этому поводу главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что требование к обслуживающей компании представляет собой ущемление прав журналистов компании. "Война американского истеблишмента с нашими журналистами посвящается всем прекраснодушным, кто все еще верил в свободу слова. Ее убили те, кто ее придумал", –​ заявила Симоньян.

К концу сентября о судьбе журналистов, а не американской компании, обслуживающей RT, говорила уже не только Маргарита Симоньян, но и представитель МИДа России Мария Захарова. А в ноябре и Президент РФ Владимир Путин назвал введение закона FARA в отношении американской компании, обслуживающей RT, "атакой на свободу слова".

В середине ноября, однако, американская компания, обслуживающая RT, зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Параллельно документы в Министерство юстиции США подала и компания Restor Translator, осуществляющая в США вещание российского государственного радио Sputnik.

Работа российских законодателей над комплексом "ответных мер" по отношению к иностранным СМИ проходила в основном в сентябре и октябре, хотя спектр этих "ответных мер" до последнего момента оставался широким. На каком-то этапе в него даже предлагалось включить иностранные социальные сети. В Государственной Думе звучали и экзотические предложения: включить в число "иностранных агентов" западные сети ресторанов быстрого питания.

В результате при обсуждении проекта закона о СМИ-"иноагентах" в Совете Федерации сенатор Людмила Нарусова заявила, что документ этот настолько сырой, что "открывает дорогу к вкусовщине или произволу".

С критикой действий Федерального собрания выступил Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России, председатель которого Михаил Федотов назвал поправки к закону "написанными на коленке" (подробнее с позицией Совета можно познакомиться здесь).

Выразил свое отношение к принятию нового законодательства и Государственный департамент США. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что суть закона FARA и российского закона об "иностранных агентах" – кардинально разные.

"В Соединенных Штатах регистрация в качестве "иностранного агента" нисколько не влияет на возможность сообщать людям новости и информацию. Мы просто регистрируем организации или частных лиц, занимающихся политической деятельностью. Все, что им нужно сделать, – это зарегистрироваться, и это довольно простой процесс", – сказала Хизер Нойберт.

С разъяснением того, насколько разные возможности для работы есть у российских СМИ в США и у американских в России, выступил и президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент: "Любые новые ограничения нашей деятельности лишь увеличат уже существующий дисбаланс между тем, что может делать в России Радио Свобода, и той свободой, которой пользуются российские СМИ в Соединенных Штатах. Как известно, Russia Today имеет доступ к сетям кабельного телевидения, которые охватывают миллионы людей по всей территории США, а Sputnik – радио FM-канал в самом Вашингтоне. Кроме того, журналистов "Свободы" преследовали и даже избивали в России. Один из сотрудничающих с Украинской службой медиакорпорации журналистов, Николай Семена, был в прошлом месяце осужден российским судом по обвинению в государственной измене – из-за своей статьи, а еще один до сих пор остается в плену у пророссийских сепаратистов на востоке Украины". Президент РСЕ/РС сделал это заявление в ответ на уведомление Министерства юстиции России, полученное корпорацией 16 ноября. В нем сообщалось, что в работе РСЕ/РС "содержатся признаки выполнения функций иностранного агента, в связи с чем деятельность вашей организации может быть подвергнута ограничениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации".

"Возможность принятия в России мер в ответ на применение американского "Акта о регистрации иностранных агентов" вызывает у нас обеспокоенность, – заявил посол США в РФ Джон Хантсман, посетивший 17 ноября московское бюро РСЕ/РС. – Этот закон – всего лишь инструмент, с помощью которого мы в США можем обеспечить большую прозрачность деятельности информационных организаций, финансируемых иностранными правительствами и продвигающими определенную политическую линию. Таким образом, люди будут осведомлены, кто стоит за финансированием и откуда исходит эта позиция".

5 декабря Министерство юстиции России опубликовало список средств массовой информации, которым присвоен статус "иностранного агента". В него внесены "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии".

"Мы будем внимательно следить за всеми сообщениями из Минюста и других органов российской власти, касающихся нашей компании. В то же время мы сохраняем приверженность продолжению нашей журналистской работы в интересах предоставления точной и объективной информации нашей русскоязычной аудитории", – прокомментировал 5 декабря это решение Министерства юстиции президент РСЕ/РС.

Агентство "Интерфакс" попыталось выяснить, как именно Министерство юстиции РФ видит порядок применения закона о СМИ-"иноагентах", однако получило ответ, что такого порядка на данный момент не существует: "Минюст России устанавливает порядок применения в отношении иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, положений Федерального закона "О некоммерческих организациях", регулирующих правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. На сегодняшний день названный порядок разрабатывается", – говорится в сообщении пресс-службы, поступившем 5 декабря на запрос "Интерфакса".

Единственное реальное ограничение, которое испытал на себе телеканал RT в США на настоящий момент, состоит в отказе в аккредитации в Конгрессе США. Однако такое решение приняли не американские законодатели, что было бы прямым нарушением Конституции США. Решение принял профессиональный цех журналистов, работающих в Конгрессе. Соответствующее письмо директору американского подразделения телеканала направила "Галерея корреспондентов радио и ТВ".

В России с "ответной мерой" выступил законодательный орган. Совет Федерации 5 декабря принял решение запретить допуск СМИ-"иноагентов" в верхнюю палату. Государственная дума РФ обсуждает эту тему в среду, 6 декабря.