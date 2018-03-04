Вытянуть из болота. Борис Альтшулер – о пользе санкций

Конечная задача правозащитной деятельности – помощь гражданам, права которых нарушаются. И если в рамках существующих законов и реальности это не представляется возможным, то мы не отступаем, а ищем нетривиальные пути решения проблемы, включая обращения на высший политический уровень в нашей стране и за рубежом.

Более 20 лет назад у многодетной семьи Ликановых в Тверской области сгорел дом, семья до сих пор остается без жилья и регистрации по месту жительства. Так же как уже 10 лет живущая в гараже в Сочи многодетная семья Ермаковых-Бройко. Две многодетные семьи в одной комнате площадью 18 квадратных метров на очереди более 10 лет; три многодетные семьи в однокомнатной квартире – на очереди 27 лет, и так далее. Это в Москве. Одинокая мама с четырьмя маленькими детьми на 9 квадратных метрах с сыростью и плесенью – на очередь не ставят (Московская область) и т.п. и т.д. Аналогичная тупиковая ситуация с бедностью семей с детьми, с хроническим недоеданием детей по причине несопоставимости семейных доходов со стоимостью продуктов первой необходимости. А в Государственной думе несколько лет назад даже были проведены специальные слушания о недоедании беременных мам, из-за чего рождаются больные малыши. И что? Да ничего.

Два с половиной года назад в Минпромторге России разработали основанную на мировом опыте программу продовольственных электронных карт для бедных, ориентированную одновременно на поддержку массового российского фермерства. Программа заблокирована Минсельхозом России, основная функция которого, как представляется, – перекачка бюджетных миллиардов в карманы ограниченного числа агроолигархов, главный из которых министр Александр Ткачев. Почти 6 лет назад Владимир Путин издал "жилищный" указ №600, в котором поручил развернуть строительство жилья "для граждан с невысоким уровнем дохода", создать доступные арендные жилищные фонды, а также разработать эффективные меры по преодолению монополизма и недобросовестной конкуренции в сфере жилищного строительства. Не выполнено ничего. Ответственный – вице-премьер Игорь Шувалов, главный идеолог и практик грабительской жилищной ипотеки по монопольно "накрученным" ценам квадратного метра, а также владелец роскошного жилья в Лондоне с видом на Темзу.

В картельных "накрутках" цен на самое необходимое (жилье, продукты питания, лекарства), в монопольном подавлении малого и среднего бизнеса и сбивающей цены свободной конкуренции – основная причина крайней бедности и невыносимых жилищных условий миллионов российских семей с детьми. Масштаб проблемы признается на самом высоком уровне:

в заявлениях директора Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева и в Докладе ФАС 2017 года, в котором говорится о "картельных ценовых сговорах с участием государственных органов", поразивших в ряде отраслей до 80% экономической деятельности, причем особые претензии к строительному и фармацевтическому комплексам (налицо деяния, наказуемые по статье 178 УК РФ "Ограничение конкуренции" и др., – не работает ничего!);

в поручении президента Российской Федерации от 5 августа 2017 г. № Пр-1525 "ФАС России совместно с МВД России, ФСБ России, Следственным комитетом Российской Федерации и при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации разработать межведомственную программу мер по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган. Срок – 1 октября 2017 г.";

в заявлении от 11 сентября 2017 г. профильной комиссии Совета безопасности РФ о том, что картельные ценовые сговоры угрожают экономической безопасности России и что для борьбы с ними необходимо международное сотрудничество;

в указе Президента РФ от 21 декабря 2017 года №618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции".

Увы, можно с уверенностью сказать, что эти антикоррупционные и антимонопольные распоряжения высшего уровня, как и многие прежние, останутся на бумаге, поскольку отсутствует инструменты их реализации. Таким инструментом везде и всюду являются правоохранительные и судебные органы. Но в российской реальности эти органы, к великому сожалению, сами зачастую являются "частью проблемы". "Паралич органов защиты закона и Конституции – угроза каждому гражданину Российской Федерации и России в целом", – так я назвал свой доклад на прошедшем в ноябре минувшего года "Всероссийском съезде в защиту прав человека". Вот где надо наводить порядок!

Антикартельное поручение президента России не будет выполнено никогда, поскольку правоохранительная и судебная системы России сами, в основном, являются частью проблемы

И задача, казалось бы, не мудрая, ведь устроено это как-то в других странах: коррупционные деяния выявляются с неизбежностью, а ответственность более чем серьезная. В Германии, если судье поступил, например, звонок в попытке повлиять на решение суда и если судья не сообщил об этом куда следует, то результатом будет пожизненная дисквалификация. В США организована постоянная внутриведомственная и, главное, межведомственная профилактическая слежка за сотрудниками – то, что можно назвать "целевая профилактическая оперативно-разыскная деятельность". Следят там эффективно и наказывают сурово. А наша Федеральная антимонопольная служба, при всей поддержке со стороны президента России, – все равно что карлик, пигмей в сравнении с возможностями аналогичных служб в США и других странах.

Факт налицо: навести порядок у нас почему-то не получается, несмотря на все попытки на самом высоком уровне, несмотря на то что страдает от этого безобразия все население Российской Федерации. Как сказал поэт: "У нас свой счет, свое искусство, / Своя морковка, свой укроп. / Прочь, ненавистный русофоб". Не получается, конечно, не случайно, а в соответствии с фундаментальными законами механики Ньютона, согласно которым невозможно вытащить самого себя за волосы из болота.

Говоря о целевой слежке за сотрудниками, полезно вспомнить, что предложения по кардинальному повышению антикоррупционной эффективности Службы собственной безопасности МВД России еще в декабре 2009 года разъяснял в "Российской газете" тогдашний министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Он предложил подчинить всю ССБ МВД исключительно центральному аппарату МВД, чтобы даже руководители ГУВД Москвы и других субъектов РФ не знали, кто тут за ними осуществляет контроль. Конечно, это полумера, главное – внешний, независимый от ведомства контроль. Но даже такая полумера могла бы кардинально уменьшить коррупцию в милиции-полиции на местах. Однако предложение это не было поддержано высшим аппаратом МВД, не пожелавшим "вылезать из болота".

Да, нужна внешняя точка опоры. Поэтому зарубежные санкции в отношении российских сверхвлиятельных коррупционеров и олигархов-монополистов в сочетании с использованием зарубежного ноу-хау в этой сфере могут стать спасательным кругом и для бедствующих семей с детьми, и для России в целом. Недавно опубликованный в США "кремлевский доклад" – это еще не санкции, санкции впереди. А сам этот доклад крайне формален, содержит имена, заведомо не принадлежащие к искомым категориям, а другие очевидные имена, напротив, в список не включены.

Что касается пользы санкций, то сошлюсь на мнение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая еще три года назад справедливо заметила, что ограничения поставок в Россию зарубежного продовольствия помогут отечественному сельскому хозяйству. Жаль только, что этот "подарок" не остановил тотальную деградацию села, не помог отечественному фермеру, его результатом не стал "новый НЭП", наполнивший магазины доступными для народа продуктами. Почему? Да все потому же. Потому что везде царствуют монополии – и в производстве, и в торговле продуктами питания. Достаточно сказать, что результатом применения пролоббированных сетевиками-монополистами федеральных законов о рынках стало четырехкратное сокращение в течение последних 10 лет общей площади сельскохозяйственных продовольственных рынков России!

Между тем отчаянные просьбы о помощи от бедствующих семей с детьми и по жилищным проблемам продолжают поступать к нам, в другие неправительственные организации, к уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, в президентский Совет по правам человека и развитию гражданского общества... И помочь этим семьям никто не может. А строительные и прочие монополисты, в сговоре с "крышующими" их чиновниками, продолжают бешено наживаться на народной беде.

В этой ситуации я и написал в октябре 2017 года благодарственное письмо американскому сенатору от штата Айова Чарльзу Грассли, председателю юридического комитета Сената США и одному из главных инициаторов закона о санкциях. Вот текст этого письма:

"Уважаемый господин Грассли!

Считаю необходимым выразить Вам свою благодарность: за телеграмму, которую Вы направили в 1983 году Председателю КГБ СССР Виктору Чебрикову в защиту Бориса Альтшулера, где Вы проинформировали, что 80% сои, закупаемой СССР в США, производится в Вашем штате Айова. Эта телеграмма, в сочетании с поддержкой Комитета озабоченных ученых, Комитета SOS (Сахаров, Орлов, Щаранский) и других коллег, спасла в то время меня и мою семью.

И также я, как защитник прав детей и семей с детьми в новой России в течение последних 20 лет, благодарю Вас за активное продвижение закона США о санкциях в отношении влиятельных коррупционеров и монополистов России. Коррупция и удушение свободного рынка монополиями – главные причины трагической бедности миллионов граждан России, Украины, многих других стран мира. Мы, в нашей ежедневной работе, погребены под лавиной обращений SOS от семей с детьми, находящихся в ситуации крайней бедности и в абсолютно неприемлемых жилищных условиях. Мы никак не можем им помочь – и это ужасно. А теперь Вы и Ваши коллеги в Конгрессе США бросили им спасательный круг!

Я полностью согласен с Михаилом Ходорковским, который в недавней лекции в Университете Джона Хопкинса сказал, что устранение от власти небольшой околокремлевской олигархической группы способно инициировать переход России от автократии к демократии.

В этой связи необходимо указать на Поручение Президента Российской Федерации от 5 августа 2017 года "ФАС, Генпрокуратуре, МВД, СКР и ФСБ России объединить усилия в борьбе с картельными ценовыми сговорами", которые, согласно официальным данным, поразили до 80% ряда важнейших секторов экономики Росси и которые, также согласно официальной информации, имеют повсеместный характер, поскольку в них участвуют государственные органы. Именно по этой причине цены на продукты первой необходимости и на жилье искусственно завышены, что и порождает массовую крайнюю бедность, являющуюся позором для страны, обладающей самыми большими в мире природными ресурсами.

К сожалению, мы ожидаем, что указанное антикартельное поручение президента России не будет выполнено никогда, поскольку правоохранительная и судебная системы России сами, в основном, являются частью проблемы. А значит, необходимо реформировать саму систему государственного управления, изучив опыт работоспособных демократий по формированию необходимых "сдержек и противовесов", как, например, опыт Финляндии – единственной провинции бывшей царской империи, которая успешно внедрила правовые реформы Александра II. По этой причине уровень жизни в Финляндии один из самых высоких в мире, несмотря на практически полное отсутствие природных ресурсов.

Таким образом, умные санкции в сочетании с международным сотрудничеством в противодействии коррупции и монополизму, в том числе сотрудничеством РФ-США, могут проложить дорогу к демократии и процветанию даже в, казалось бы, "безнадежных" странах".

Борис Альтшулер – российский правозащитник, председатель правления общественной организации "Право ребенка", член Московской Хельсинкской группы, лауреат Премии "Спешите делать добро"

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