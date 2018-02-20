В Челябинске после визита полицейских пропали трое активистов. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Фамилии двоих пропавших не называются, однако известно, что это анархист и его подруга. Третий исчезнувший – активист Дмитрий Семенов. Он помогал осужденному в России по делу "крымских террористов" украинскому анархисту Александру Кольченко.

14 февраля неизвестные провели в Челябинске акцию в поддержку анархистов и антифашистов, арестованных в Пензе и Санкт-Петербурге. Активисты повесили на забор местного управления Федеральной службы безопасности России баннер с надписью "ФСБ – главный террорист" и бросили на территорию спецслужбы дымовую шашку.