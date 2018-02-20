В Петербурге избит активист "Открытой России"

В Петербурге 19 февраля был избит активист "Открытой России" Олег Максаков. Двое нападавших остановили его, когда он выходил из дома. Никаких личных вещей Максакова нападавшие не забрали. Он связывает нападение со своей протестной деятельностью. Максаков неоднократно устраивал антивоенные акции. Это не первое нападение на оппозиционеров в Петербурге за последнее время. В октябре был избит активист "Солидарности" Владимир Шипицин. В январе во время забастовки избирателей неизвестные напали на правозащитника Динара Идрисова. В феврале избили муниципального депутата Сергея Виниченко.