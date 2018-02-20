Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании

Ксения Собчак на пресс-конференции в Москве назвала спонсоров своей избирательной кампании. Это бизнесмены Владимир Палихата, Александр Росляков, Сергей Адоньев, Вадим и Яна Расковаловы, Анатолий Цыбулевский, а также Александр Федотов. Собчак отметила, что это не полный список ее спонсоров, а только те предприниматели, которые согласились быть публично названными.

Сколько пожертвовали спонсоры, Собчак не уточнила. При этом, по ее словам, она брала деньги только от тех, кто выступает за "восстановление демократии" в России и не лоббирует свои интересы.

Владимир Палихата возглавляет инвестиционный фонд Legacy Square Capital. Александр Росляков владеет транспортной компанией Onega Shipping. Именно к Рослякову, как утверждает Собчак, она летала на остров Бали в начале января. Сергей Адоньев – совладелец Telconet Capital, попечитель "Новой газеты", а также электротеатра "Станиславский". Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов. Яна и Вадим Расковаловы владеют ювелирным брендом Yana, Анатолий Цыбулевский возглавляет фирму "Новые энергетические системы", Александр Федотов – собственник российской версии Forbes.

Ксения Собчак называет себя "кандидатом против всех". При этом она баллотируется на пост главы государства от партии "Гражданская инициатива". СМИ сообщали о возможной причастности Администрации президента к выдвижению телеведущей. Сама она отрицает связь с Кремлем.