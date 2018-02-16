Верховный суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина

Верховный суд России в пятницу отклонил иск Ксении Собчак, которая потребовала отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах в президенты. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

В своем заявлении Собчак указывала, что Путин "не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты", так как неоднократно занимал эту должность. В Центризбиркоме жалобу телеведущей назвали не имеющей оснований.

Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.

Выборы президента России назначены на 18 марта. Всего в бюллетене будет восемь кандидатов, включая действующего главу государства.