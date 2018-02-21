США оценили ущерб от санкций российскому экспорту в 3 млрд долларов

Соединенным Штатам удалось остановить российские экспортные сделки на сумму более 3 миллиардов долларов. Об этом заявила в среду представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием, отметила Нойерт. По ее словам, это означает, что в российскую казну поступает меньше денег, что в Вашингтоне считают успехом "в деле привлечения России к ответственности" за вмешательство в американские выборы и действия в Сирии.

В Вашингтоне удовлетворены тем, что некоторые страны прекратили закупки ряда российских товаров и материалов, сказала представитель Госдепартамента.

Принятый Конгрессом в прошлом году и подписанный президентом Дональдом Трампом закон о противодействии противникам Америки также допускает возможность вторичных санкций против стран, которые заключают сделки с российским оборонным сектором и разведкой.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении некоторых российских граждан.

30 января министерство финансов США обнародовало "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек – чиновники и олигархи. В 2014 году США ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и вмешательства в конфликт на востоке Украины. Позднее санкционные списки неоднократно расширялись.