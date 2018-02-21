СМИ: Борис Джонсон в частной беседе назвал Брекзит "дурдомом"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал Брекзит "дурдомом". Об этом газете The Telegraph рассказали источники в Европейском союзе. Утверждается, что Джонсон допустил такое высказывание в частной беседе на встрече с должностным лицами Германии.

По данным собеседников издания, глава британского МИДа, скорее всего, говорил о тяжелых переговорах о выходе из Европейского союза, а не о самом решении подданных Соединенного Королевства выйти из ЕС.

Летом 2016 года жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза. Соединенное Королевство присоединилось к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Борис Джонсон был сторонником Брекзита. После референдума о выходе из ЕС он возглавил министерство иностранных дел Великобритании.

В ходе переговоров по Брекзиту Лондон и Брюссель пришли к согласию по вопросам о правах граждан ЕС, живущих в Британии, о финансовых обязательствах Лондона в связи с Брекзитом и о статусе границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

Спорными остаются вопросы торговых отношений между Великобританией и ЕС, а также условия переходного периода, который продлится с 2019 по 2021 год.