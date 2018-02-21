"Голос": телеканалы блокируют освещение кампании Ксении Собчак

Федеральные телеканалы фактически заблокировали освещение избирательной кампании кандидата в президенты Ксении Собчак после иска в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Владимира Путина на выборах. Об этом сообщает движение за права избирателей "Голос" по итогам мониторинга на прошлой неделе.

Количество упоминаний Собчак на телеканалах снизилось более чем в два раза, и по этому показателю она заняла последнее место среди всех кандидатов.

Собчак подала в Верховный суд России иск, в котором потребовала отменить регистрацию Путина кандидатом на предстоящих выборах президента. В своем заявлении Собчак указывала, что Путин "не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты", так как неоднократно занимал эту должность. Верховный суд иск отклонил. Собчак намерена подать апелляцию на это решение.

Ксения Собчак называет себя "кандидатом против всех". При этом она баллотируется на пост главы государства от партии "Гражданская инициатива". СМИ сообщали о возможной причастности Администрации президента к выдвижению телеведущей. Сама она отрицает связь с Кремлем.

Выборы президента России назначены на 18 марта. Всего в бюллетене будет восемь кандидатов, включая действующего главу государства.