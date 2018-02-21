Генеральный секретарь ООН обеспокоен бомбардировками Восточной Гуты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш крайне обеспокоен обострением конфликта в пригороде Дамаска Восточная Гута, который находится под контролем сирийских повстанцев. По его словам, положение мирных жителей в этом районе катастрофическое. Выступая на заседании ООН в Нью-Йорке, Гутерриш подчеркнул, что только за последние два дня в Восточной Гуте погибли более 100 человек.

Сирийские правозащитники утверждают, что число жертв значительно выше. По подсчетам Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека, в воскресенье в Восточной Гуте в результате бомбардировок правительственной армии Сирии погибли 17 человек, в понедельник – 127, во вторник – около 50. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура опасается, что осажденный сирийский анклав может повторить судьбу Алеппо, в котором в 2016 году несколько месяцев не прекращались ожесточенные бои.

Всего, по данным ООН, в осажденном пригороде Дамаска остаются около 400 тысяч человек. В начале февраля правительственные силы уже бомбили Восточную Гуту в течение пяти дней. Тогда, по словам активистов, погибли около 250 мирных жителей, сотни получили ранения. Восточная Гута – одна из так называемых "зон деэскалации" в Сирии, где действует режим прекращения огня. Об этом участники конфликта договорились весной прошлого года на переговорах в Астане, которые проходили под патронажем России.