Демократы требуют ассигнования ФБР для борьбы с вмешательством России

Лидеры Демократической партии в Конгрессе США в среду призвали предоставить Федеральному бюро расследований 300 миллионов долларов для борьбы с вмешательством России в выборы в Конгресс и в законодательные органы штатов.

Ссылаясь на предупреждения спецслужб о том, что Россия пытается повлиять на предстоящее голосование, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси попросили выделить дополнительные средства в законопроект о финансировании правительства до 30 сентября, который Конгресс должен принять до 23 марта.

"Это дополнительное финансирование должно быть направлено на обеспечение ресурсов и рабочей силы для противодействия влиянию враждебных иностранных лиц, действующих в США, особенно российских оперативников, работающих на платформах наших социальных сетей", – написали Шумер, Пелоси и другие демократы в комитеты по ассигнованиям Палаты представителей и Сената. Они также отправили письмо главе большинства в Сенате Митчу Макконнелу и спикеру палаты представителей Полю Райану.

Лидеры американских спецслужб на прошлой неделе предупредили комитет Сената о том, что Россия пытается вмешиваться в промежуточные выборы в 2018 году. И попытается использовать социальные сети для распространения пропагандистских и вводящих в заблуждение отчетов, как это было в течение 2016 года. В пятницу офис специального прокурора Роберта Мюллера обвинил 13 россиян и 13 российских компаний в заговоре и вмешательстве в избирательную кампанию в США в 2016 году.