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В МГУ протестуют студенты

В МГУ протестуют студенты
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Участники инициативной группы студентов МГУ собрали более 4000 подписей против обустройства фан-зоны чемпионата мира по футболу у главного здания университета. 21 февраля они попытались передать подписи ректору лично. Встретиться с главой университета активистам не удалось: лифты на 9 этаж, где находится ректорат, отключили, у входа на лестнице появилась охрана. У главного здания МГУ власти планируют организовать фан-зону для 40 тысяч болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. На реконструкцию территории из бюджета выделено почти 2,5 миллиарда рублей.

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