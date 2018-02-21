В МГУ протестуют студенты

Участники инициативной группы студентов МГУ собрали более 4000 подписей против обустройства фан-зоны чемпионата мира по футболу у главного здания университета. 21 февраля они попытались передать подписи ректору лично. Встретиться с главой университета активистам не удалось: лифты на 9 этаж, где находится ректорат, отключили, у входа на лестнице появилась охрана. У главного здания МГУ власти планируют организовать фан-зону для 40 тысяч болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. На реконструкцию территории из бюджета выделено почти 2,5 миллиарда рублей.