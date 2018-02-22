Слушания по допинг-делу кёрлингиста Крушельницкого отменены

Спортивный арбитражный суд отменил слушания по делу российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, допинг-проба которого дала положительный результат. Из заявления суда следует, что такое решение было принято по просьбе Международного Олимпийского комитета (МОК), Всемирной федерации кёрлинга и самого Крушельницкого. Спортсмен признал формальное нарушение антидопинговых правил и счел свое участие в процессе "бессмысленным". Таким образом, Спортивный арбитражный суд примет решение на основе письменных представлений сторон. Оно будет опубликовано позднее в четверг.

Допинг-пробы, которые Крушельницкий сдал уже во время Олимпиады в Пхёнчхане, оказались положительными, в них обнаружен мельдоний. Однако, по сообщениям СМИ, результат их изучения свидетельствует об однократном применении запрещённого препарата накануне Олимпиады. В Федерации кёрлинга России не исключают злого умысла. По делу Крушельницкого будут просмотрены записи с видеокамер, установленных в Южной Корее и Японии, где россиянин тренировался перед началом Олимпиады. Данные с камер будут изучены для выяснения всех возможных подробностей предполагаемого нарушения антидопинговых правил, сообщили в ФКР.

Ранее Крушельницкий и его партнёрша и жена Анастасия Брызгалова согласились вернуть бронзовые олимпийские медали, которые они завоевали в соревнованиях по кёрлингу в смешанных парах.