ОК России подтвердил результат допинг-пробы Крушельницкого

Олимпийский комитет России подтвердил, что допинг-проба российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, выступающего на Олимпиаде в Пхёнчхане, дала положительный результат на запрещённый препарат мельдоний.

После второй допинг-пробы российская делегация выразила «искренние сожаления» по поводу инцидента, однако уточнила, что, по результатам теста, Крушельницкий принял мельдоний лишь один раз, что «бессмысленно» с точки зрения улучшения спортивных результатов.

Крушельницкий и его супруга получили в Пхенчхане бронзовую медаль в соревнованиях по кёрлингу в смешанных парах.

Препарат мельдоний разработан для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2016 году он был внесен в список допинг-препаратов.