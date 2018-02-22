"Голос": сбор подписей в поддержку Путина оплачен из госбюджета

Общественная организация "Волонтеры победы", которая участвовала в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты России, финансируется из государственного бюджета, а не из избирательного фонда кандидата, что является нарушением закона. Об этом говорится в докладе движения в защиту прав избирателей "Голос".
Проанализировав работу организации, авторы доклада пришли к выводу, что "Волонтеры победы" получили финансовую и иную материальную поддержку государства.
Региональные координаторы движения являются сотрудниками органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, говорится в докладе.
На время предвыборной кампании помещения государственных вузов и других госучреждений перешли в пользование "Волонтерам победы". Предоставление же помещений, средств связи, офисного оборудования и оплата коммунальных услуг для организаций, прямо вовлеченных в агитационную кампанию, являются формами материальной поддержки кандидата, — отмечают правозащитники.
Всего за Путина было собрано 1,6 миллионов подписей, а потрачено на это было, по данным ЦИК, около 5 миллионов рублей, то есть цена одной подписи составила чуть более трёх рублей. По мнению авторов доклада, такая цена невозможна, если кандидат прибегал к услугам платных сборщиков. Правозащитники считают, что штаб Путина использовал административный ресурс.
В организации утверждают, что её активисты принимают участие в президентской кампании по личному желанию.
Общественная организация "Волонтеры победы" занимается помощью ветеранам, благоустройством памятных мест, организацией парадов Победы и шествия "Бессмертный полк". На данный момент в ней состоят более 180 тысяч добровольцев, говорится на сайте организации. За два последние года "Волонтеры победы" получили из федерального бюджета 127 миллионов рублей субсидий.
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