Спортивный арбитражный суд лишил Россию бронзовой медали в кёрлинге

Спортивный арбитражный суд лишил кёрлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробх которого ранее был обнаружен мельдоний, бронзовой медали на Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на его сайте.



Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали первую в истории российского кёрлинга олимпийскую медаль 13 февраля в соревновании смешанных пар. После лишения россиян этой награды третьими станут спортсмены из Норвегии.

Ранее в четверг Спортивный арбитражный суд отменил слушания по делу Крушельницкого по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной федерации кёрлинга и самого спортсмена, который признал формальное нарушение антидопинговых правил. Суд принял решение на основе письменных представлений сторон.

Допинг-пробы, которые Крушельницкий сдал уже во время Олимпиады в Пхёнчхане, оказались положительными, в них обнаружен мельдоний. Однако, по сообщениям СМИ, результат их изучения свидетельствует об однократном применении запрещенного препарата накануне Олимпиады. В Федерации кёрлинга России не исключают злого умысла. По делу Крушельницкого будут просмотрены записи с видеокамер, установленных в Южной Корее и Японии, где россиянин тренировался перед началом Олимпиады.