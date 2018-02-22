СМИ: Telegram анонсировал секретную предпродажу криптовалюты

Мессенджер Telegram запустил вторую секретную предварительную продажу своей криптовалюты перед проведением публичного размещения токенов (ICO). Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на четыре источника. По их информации, аккредитованные инвесторы, в том числе такие гиганты, как Sequoia Capital и Benchmark из Силиконовой долины, уже получили электронные письма, уведомляющие о начале предпродажи.

Сумма предполагаемой выручки не сообщается. Собеседники The Verge утверждают, что Telegram надеется заработать 1,6 миллиарда долларов еще до публичного ICO – столько же, сколько получил во время первой предпродажи.

В Telegram информацию не прокомментировали.

Ранее стало известно, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США о привлечении $850 миллионов долларов от 81 инвестора.

О том, что Telegram планирует запустить свою криптовалюту Gram, в январе сообщил сайт TechCrunch. Запуск платформы осуществят за счет ICO. По данным газеты "Ведомости", первая предпродажа уже привлекла внимание российских инвесторов. Утверждается, что в их числе – предприниматель и миллиардер Роман Абрамович, основатель электронного платёжного сервиса Qiwi Сергей Солонин и соучредитель компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили.

