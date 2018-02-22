Участника акции 26 марта Борисова приговорили к году заключения

Дмитрий Борисов – участник акции протеста 26 марта в Москве – приговорен к году колонии общего режима. Такое решение в четверг вынес Тверской районный суд. Борисова признали виновным по статье о "применении насилия в отношении представителя власти".

Борисов был задержан в июне прошлого года. По версии следствия, во время ареста на антикоррупционном митинге 26 марта в Москве, активист нанес два удара ногой по голове полицейского. При этом сам полицейский, согласно материалам дела, вспомнил, что его якобы ударили, только через два месяца после произошедшего.

Прокурор просил приговорить Борисова к трем годам заключения. Сам активист не признал свою вину. "Мы собрались [26 марта] не для того, чтобы устроить кровавую революцию, а чтобы напомнить властям, что стоит задуматься", – заявил Борисов в своем последнем слове в суде.

Антикоррупционные акции 26 марта 2016 года прошли в десятках городов России. Их организовал оппозиционер Алексей Навальный. За участие в акции осуждены уже семь человек.