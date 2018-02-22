Дмитрий Борисов приговорен к году колонии общего режима. Такое решение в четверг вынес Тверской районный суд Москвы. Борисова признали виновным по статье о "применении насилия в отношении представителя власти". Борисов был задержан в июне прошлого года. По версии следствия, во время ареста на митинге 26 марта в Москве, активист нанес два удара ногой по голове полицейского. При этом сам полицейский, согласно материалам дела, вспомнил, что его якобы ударили, только через два месяца после произошедшего. Антикоррупционные акции 26 марта 2016 года прошли в десятках городов России. Их организовал оппозиционер Алексей Навальный.