Правозащитники вывезли из России более ста геев из Чечни

Более ста представителей ЛГБТ-сообщества, о преследовании которых в Чечне ранее писала "Новая газета", удалось вывезти из России за последний год. Об этом сообщила специальный корреспондент издания Елена Милашина на презентации в Москве ежегодного доклада Amnesty International о ситуации с правами человека в мире.

Большинство из них, по словам Милашиной, непосредственные жертвы антигейской компании в Чечне. Все выехавшие из России были опрошены правозащитниками "Российской ЛГБТ-сети". Некоторые из них готовы дать показания, если дело дойдет до Европейского суда по правам человека, рассказала Милашина. С российским правосудием они иметь дело не готовы, добавила она.

В апреле "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Власти республики отвергают обвинения. Они заявляют, что гомосексуалов в Чечне нет. Международные правозащитные организации и страны Запада требуют расследовать сведения о пытках и убийствах представителей ЛГБТ.



