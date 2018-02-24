Восемь жителей поселка Кедровое Свердловской области уехали воевать в Сирию, предположительно в составе "ЧВК Вагнера", предварительно приняв казачество в клубе при кедровской администрации.

Один вовремя вернулся на побывку, другой звонил матери 9 февраля, сказав лишь одну фразу: "Всё плохо", с шестерыми нет связи после того, как колонна "проасадовских сил", в составе которой были и граждане России из "ЧВК Вагнера", атаковала 7 февраля расположения сирийской оппозиции в провинции Дейр-эз-Зор и была разгромлена.

Уехавшим в Сирию – от 35 до 55, почти у всех остались дома семьи. О гибели одного из них, Руслана Гаврилова, сообщил екатеринбургский сайт e1.ru. Никакой официальной информации у родственников нет, телефоны "ЧВК Вагнера" молчат, им остается только ждать и надеяться на лучшее. Жители поселка переживают за земляков, но идея убивать и умирать ради денег не вызывает их одобрения.

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