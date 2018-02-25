Космический драйв. Как Илон Маск обогнал Россию. Эфир в 21:05

Успешный запуск компанией Илона Маска SpaceX тяжелой ракеты Falcon Heavy свидетельствует о том, что американский миллиардер и визионер развивает свою космическую программу эффективнее, чем все государства. Где сегодня пролегает космический фронтир человечества: это создание орбитальных городов, полеты на Марс, освоение астероидов? Участвует ли Россия в космической гонке, или она утратила лидерские позиции и живет лишь воспоминаниями о полете Гагарина?

Гости программы: независимый эксперт по космонавтике Вадим Лукашевич и основатель космической компании «Галактика» Алия Прокофьева.Эфир в 21:05.