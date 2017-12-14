До Америки как до Луны

Об отставании России от США, возобновляющих лунную программу, спорят Александр Сергеев, Виталий Егоров, Магомед Толбоев и Александр Железняков
Об отставании России от США, возобновляющих лунную программу, спорят: научный журналист Александр Сергеев, историк космонавтики Виталий Егоров, летчик-испытатель Магомед Толбоев, эксперт в ракетно-космической технике Александр Железняков
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