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Грани времени

До Америки как до Луны

Об отставании России от США, возобновляющих лунную программу, спорят Александр Сергеев, Виталий Егоров, Магомед Толбоев и Александр Железняков

Об отставании России от США, возобновляющих лунную программу, спорят: научный журналист Александр Сергеев, историк космонавтики Виталий Егоров, летчик-испытатель Магомед Толбоев, эксперт в ракетно-космической технике Александр Железняков

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Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

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