Хамство как национальная идея: актер Серебряков возмутил "патриотов"

Youtube-канал Юрия Дудя во второй раз за месяц дает повод для масштабного спора в соцсетях: в начале февраля комментаторы активно обсуждали его интервью с кандидатом в президенты Павлом Грудининым, а на этот раз в центре внимания оказался Алексей Серебряков, актер, которого россияне знают по фильмам "Левиафан" и "Груз 200". На шестой минуте часового интервью Серебряков сформулировал российскую национальную идею так, что многие остались этим крайне недовольны.



Я думаю, что если отъехать на 30-50-70 км от Москвы, вы увидите много элементов 90-х годов. Так или иначе до сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой, национальной идеей. Национальной идеей является сила, наглость и хамство.

За эти слова Серебрякова немедленно начали терзать "патриоты" в лице режиссеров Бортко и Кончаловского, коллег Пореченкова и Панкратова-Черного, главы "Мосфильма" Карена Шахназарова и других деятелей культуры, включая почему-то Катю Лель. Вместо высказываний этих людей лучше приведем здесь не слишком длинный, но очень цельный текст, который составила из них "Медуза":

Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Настоящая национальная идея — это сплоченность народа перед лицом опасности, любовь к Родине, сострадание. Да, русские бывают грубоваты, но это вопрос воспитания. Непонятно, что произошло с Серебряковым, ведь был патриотом, а теперь глупый и подлый, к тому же сам хамит. В конце концов, что он знает про Россию? Ничего! Наверное, сработала западная машина русофобии (все, кто эмигрировал, ругают Россию), либо это просто пиар и попытка заработать, как у Дианы Шурыгиной. Это вообще присуще русской интеллигенции, еще от монгольского ига повелось. Серебрякова нельзя больше снимать в российских фильмах (кстати, зачем он вообще у нас снимается, если не любит Россию?), а на Западе он в кино и так никому не нужен. Хороший артист не значит умный человек. Серебрякова надо лечить, а еще лишить его гражданства — пусть живет в Канаде и выступает на елках для мигрантов. А мы будем жить здесь.

В Сети на возмущенные возгласы "патриотической общественности" отреагировали резкой критикой в ее адрес.

Николай Подосокорский:

Знаменитый актер Алексей Серебряков разворошил целое осиное гнездо записных патриотов, незамедлительно подвергших его настоящей травле. Так, писатель Сергей Лукьяненко призвал все государственные структуры прекратить любое сотрудничество с артистом: "Я лично считаю, что человек после таких высказываний должен быть некой персоной нон грата по крайней мере для всех официальных деятелей и студий". Режиссер Андрей Кончаловский подчеркнул, что испытывает к Серебрякову "сочувствие", потому что за границей "он вряд ли кому-то нужен". Карен Шахназаров назвал поведение артиста "некрасивым и бесчестным".

Александр Панкратов-Черный раскритиковал Серебряникова, указав на "природную интеллигентность казаков". Федеральное агентство новостей опубликовало материал с заголовком "Серебрякова предложили лишить гражданства и отправить в Гондурас за слова о России", сославшись на мнение интернет-пользователей. Депутат Госдумы Владимир Бортко заявил, что если Серебряков "не желает любить свою Родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать", и заключил, что со стороны Серебрякова говорить такое "не очень логично и подловато". Свои пять копеек вставила даже Катя Лель, исполнительница песни "Муси-пуси". По ее словам, "русский народ — он как раз с состраданием, с глубокой душой, чем и отличался всегда".

​Ольга Романова:

Пропустила скандал с Алексеем Серебряковым. Полезла срочно в новости, а там певица Катя Лель, проект человека, который был известен как Саша-Жопа, комментирует духовность русского народа.

Я думаю, что все имеют право на комментарий. Но не всех экспертов по духовности цитируют госагентства.

Методичка:

Можно подумать, что эти душные люди с подгоревшими <задницами> получили прямое распоряжение Минкульта, но нет – всё это по собственной инициативе. Вот в чём прелесть-то.

Другие сетевые комментаторы присоединились к критикам актера.

Акитилоп:

Что мы узнаем про Серебрякова из интервью Дудя?



- даёт взятки гаишникам

- всерьёз считает, что «Доктор Рихтер» это сильная актерская работа

- гордится финалом сериала «Бандитский Петербург»

- не смог жить в Канаде из-за дорогой медицины

- увёл чужую жену из семьи

- любит ледяную водочку под хороший закусон

- снялся в главной роли в экранизации ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО РОМАНА МЕДИНСКОГО (денег в итоге не получил)



А быдло и ватник все равно ты :)

Павел Пряников:

Посмотрел интервью актёра Серебрякова у Дудя. Многие возмущались высказываниями Серебрякова про Россию - "национальная идея - хамство", "ленивый народ" и т.п. А я увидел немного другое.

Жена и дети Серебрякова - граждане Канады, у него самого, видимо, ПМЖ. Семья живет там, актёр не устаёт нахваливать Канаду, противопоставляя её "лапотной России". Но при этом деньги зарабатывает в России - на тех самых "хамах" и "лентяях". Съёмочный день у него 300-400 тыс. руб. стоит. Летает он сюда за деньгами.

Его образ жизни и отношение к России - типичное для нашей элитки. Заколачивать деньги здесь, а жить на Западе. Вероятно, нет ничего в этом плохого, многие в мире так живут. Но лишь немногие кусают дающую руку. Ненавидеть страну, людей там живущих - и выкачивать отсюда деньги. У Серебрякова это сотни тысяч долларов в год, у какого-нибудь чинуши - миллионы и десятки миллионов, у Абрамовича - миллиарды. Но разницы между ними всеми никакой.

От них всех никогда не услышишь никакой благодарности стране (хотя бы за одни из самых низких в мире налоги) и людям. Ну ладно ещё государство - его везде в мире принято ругать. Но люди-то чем вам всем насолили?

Наоборот же, такой народ ещё поискать надо. Это очень терпеливые и покорные люди, к тому же очень трудолюбивые (никто в Канаде, на новой родине Серебрякова, не стал бы работать за $200-400 за месяц - как в России, а $400 - это медианная зарплата в РФ; да ещё и на опасном производстве, без всякого социала). Родина им никогда ничего не должна, наоборот, только они всегда должны Родине (воевать, терпеть, молчать) - и при этом большинство искренне любит её.

И от всей элитки - будь то правящие правые либералы и государственники, левые государственники-сталинисты, попы - слышат только одни упрёки и утирают плевки: мало работаешь! плохо и мало молишься! пьянь! раб! хам! невежда! мало воюешь! И ещё после такого требуют уважать их всех. Тут уже сказка не о двух генералах, а о сотне маршалов.

Разумеется, у народа есть недостатки. У любого. Но есть и хорошее. Нельзя же всё время ругать и наказывать людей, как принято в русской культуре (даже в отношении детей), и никогда не хвалить. Почему-то у нас считается, что если начальник молчит - это уже похвала и награда.

Нельзя так.

Жизнью в Канаде и работой на Россию Серебрякова не попрекнул только ленивый.

Егор Холмогоров:

Почему нельзя просто переехать в Канаду? Почему это обязательно нужно оправдать перед собой и другими? Сиди себе у озера Онтарио, лови рыбу, здоровайся с проходящими мимо сикхами и забудь ты про Россию эту, про Путина забудь, про Териберку, которая то ли несчастная, то ли уже расцветшая после полученной славы.

Но почему-то российский либеральный интеллигент не чувствует себя нормально на Западе до того момента, пока в Россию публично не плюнул. Так что успокойтесь, это Серебряков не про нас и нашу Россию, а про себя и Запад. Без игры в верблюда человек просто не чувствует себя по-настоящему "выбравшим свободу".

Владимир Бортко уже предположил, что актеру станут реже предлагать роли в российских фильмах.

Борис Межуев:

Кампания осуждения несчастного актера Серебрякова за слова о "национальной идее" производит трагикомическое впечатление. Разумеется, Серебряков - это менее всего эксперт в области идей, в том числе национальных, но когда серьезные режиссеры говорят, что после этих слов они не будут его снимать в кино, это выглядит смешно. Надо тогда провести опрос среди актеров российского кино о том, что они думают о "национальной идее" России, и затем снимать только тех артистов, кто ответит правильно на этот вопрос. Неплохо бы включить в этот список и телеведущих, а также руководителей телекорпораций.

Некоторые критики Серебрякова тоже не то чтобы безвылазно сидят в России, отмечают комментаторы.

Леонид Павлючик:

Ну, ладно там Шахназаров, Бортко – они твердокаменные большевики-путинисты, последний в пылу верноподданичества даже от своего лучшего фильма «Собачье сердце» отрекся. Но к хору осуждающих зачем-то примкнул и Андрей Кончаловский.

«Честно говоря, у меня, кроме сочувствия, к Алеше ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен», — снисходительно сказал режиссер.

Вроде бы даже мягко пожурил. Но с каких это пор Андрей Сергеевич стал моралистом и записным патриотом? Я же еще не в маразме и хорошо помню его статьи, в которых он костерил Россию, русский характер на чем свет стоит. Да вот, например, не столь давние выдержки из его публикации в «Комсомолке» -- нынешнем рупоре мракобесия:

«Дело в том, что Россия, подобно ряду других стран Африки и Востока, живет в другом историческом измерении, а точнее, в средневековье».

«Феодализм гнездится у нас в каждом чулане, стоптанном валенке, под сиденьем бронированного «Бентли» и в золотых часах «Ролекс» на холеной руке».

«Посмотрите окрест себя - куда ни глянешь, братки и крыши, рейдерства и убийства за отказ платить дань или делиться своими активами! Суды по понятиям и всепроникающая готовность нарушить закон любого представителя власти».

«Сопротивляться бесполезно: жаловаться некому - судьи глухи! Ссы в глаза, как говорится... Кущевская по всей стране - даже рабство возродилось, недаром в Кущевке судят за это мать Цапка! Что это, как не феодализм?»

А вот самое прелестное: «Мы до сих пор воспринимаем возвышение соседа как угрозу собственному благополучию. Отсюда зависть и желание облить дерьмом каждого, кто успешнее нас. Об этом я и снял фильм «Курочка Ряба», которую так не любят «защитники» русского народа».

Это было написано в марте 2012 года. Всего 6 лет назад. Что с тех пор изменилось в стране к лучшему? Да ничего, кроме того, что Россия развязала одну войну, влезла во вторую, рассорилась на этой почве со всем миром и переживает затяжную экономическую рецессию. Более 20 миллионов соотечественников живут ниже черты бедности, то есть в нищете. То есть в том самом феодализме. Но теперь Кончаловский записался в защитники власти и русского народа. Почему вдруг? Да все очень просто. Раньше он был «равноудален» от Кремля, вот и позволял себе говорить то, что думает. Нынче его «приблизили», и он сразу стал апологетом Путина и лучшим другом министра Мединского. Зато теперь говорит только то, чего от него ждут в Кремле.

Многих такая реакция "патриотической общественности" заставила проникнуться уважением к Серебрякову.

Евгений Левкович:

Совсем уже было разочаровался в мастерах культуры. "Смерть Сталина", которую они разрекламировали так, что дошло до нашего забытого богом Лосиного острова, не оправдала наложенной на неё епитимьи. Не говоря уже о "Матильде".

Но дал им всё-таки последний шанс - посмотрел интервью с Серебряковым.

Дорогие путинские <девушки по вызову> - Бортко, Шахназаров, Кончаловский, Панкратов-Чёрный, Катя Лель... (никого не забыл?). В этот раз - спасибо за наводку. "Я и не знала, что коты такие умные бывают".

Так уж и быть, посоветуйте что-нибудь ещё.

Кампания, развернувшаяся в ответ на слова Серебрякова, только подтверждает его правоту, считают комментаторы.

Глеб Павловский:

Что русская идея "в силе, наглости и хамстве", как-то всех задело. Но замените хамство на агрессивность - и вы получите гаражный punk jazz. Серебряков обозначил стиль наглой импровизации. Для #СистемаРФ это её поведенческий принцип

Кирилл Шулика:

Я помню Серебрякова, когда это еще не было модным. Мощный фильм "Фанат", можете посмотреть. Но речь не о его творчестве. Он все правильно, конечно, сказал Дудю и своевременно, главное. Действительно, в России хамство и наглость это национальная идея. А что, нет? Своевременно же потому, что вся эта братия типа Бортко и даже, прости Господи, Александра Панкратова-Черного, начала рассказывать про патриотизм. Лучшего подтверждения слов Серебрякова найти было сложно.

Ждан Тихонов:

Да как он посмел обвинить русский народ в хамстве и наглости? Сказал русский народ и привычно достал биту.

Владимир Осечкин:

Алексей Серебряков честно сказал то, о чём многие думают. Сказал правду. Реакция агентов АП и их истерика в СМИ это подтвердили.

Юлия Ауг:

О, какой поднялся хайп после интервью Дудя с Серебряковым. То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Алексей. Про национальную идею России. Включите телевизор, посмотрите программу «Время покажет» или подобные ей, и скажите, что это не так. Почитайте комментарии под видео с интервью и с кажите, что это не не так. Что не сила, наглость и хамство, именно сейчас, являются национальной идеей?

То есть интервью с Грудининым, где он восхваляет Сталина, массового возмущения не вызвало. В СМИ не появилось отповедей и призывав покаяться. Большенство это устраивает. Сталин - эффективный менеджер. Отлично. Это отличное зеркало. 86% посмотрите на себя. Вас не возмущает человек, который восхищается убийцей, человеком, который на протяжении десятилетий проводил геноцид народов на территории СССР и выстроил репрессивную систему и лагерную экономику, а человек, который сказал вам правду о нас, вас возмущает.

«Мама, мы все тяжело больны,

Мама, мы все сошли с ума».

Медиатехнолог:

Но почему все так <докопались> до Серебрякова? Он ведь во многом прав.



Сегодня Россия только по Первому каналу цветет и обгоняет Илона Маска в космической отрасли. Много ли интеллигенции вы найдете в городах средней полосы России? Найти-то найдете, но основная часть населения живет за чертой бедности, и это диктует им правила жизни: наглость, силу, хамство. Именно эти правила позволяют им первыми снимать блин с лопаты, да пожирнее; первыми заходить к врачу «только спросить», первыми занимать должность к которой стремились 10 лет и получать долгожданную прибавку к ЗП в 10000 рублей, а значит наконец-то слетать не в Турцию, а в Тай, как соседи Петровы. А за стенкой у соседей Петровых в это же время «Ванька-то муж смог, а ты говно все сидишь в носу колупаешь.» Все это следствие того, что россияне вынуждены выживать, а не творить. Когда ты выживаешь, твоего сознания хватает разве что на созидание блатняка и возведение Михаила Круга в бестселлеры мировой литературы, как великого поэта.



У Серебрякова хотя бы хватило смелости сказать правду. <...> Может он и есть наша настоящая патриотическая интеллигенция, а не Катя Лель и ей подобные?

Николай Руденский:

"Я часто испытывал, - сказал однажды Гете, - жгучую скорбь при мысли о немецком народе, отдельные представители которого в высшей степени достойны уважения, но в целом он производит жалкое впечатление. Сравнение немецкого народа с другими народами вызывает неприятное ощущение, которое я стараюсь преодолеть всеми возможными способами"... Немцы, писал Ницше в "Эссе о человеке", "не представляют, насколько они отвратительны", и он делал вывод, что, "куда бы ни вторгалась Германия, она разрушает культуру". (Уильям Ширер. "Взлет и падение Третьего рейха")

А вы говорите Серебряков...

Мария Слоним:

А есть такое выражение «хейт-хайп»? Так это то, что выплеснулось в связи с замечательным интервью Серебрякова, это то, что выплескивается в связи с любыми честными и человеческими проявлениями в России. В переводе на русский это, наверное, «ату его»!

А кто-то отмечает, что в последнее время пространство общественной дискуссии оказывается непрерывно заполнено этим самым "хейт-хайпом".

Анна Наринская:

Жители целой страны, включая тех кто выехал за ее пределы, но интереса не утратил, постоянно стоят в низком старте, ожидая как бы оскорбиться. Пальму первенства, разумеется, держат почвенники и патриоты, но люди моих ценностей (то бишь либеральных, где, кроме прочего, всякая свобода самовыражения значится) догоняют. То есть на Полисском они даже практически догнали , но теперь артист Серебряков сказал, что в России правит «сила и хамство» и патриоты опять вырвались вперед.

В соревнованиях кто более лучше оскорбляется мои соотечественники - независимо от места проживания – точно бы все призовые места брали.

Александр Рыклин:

"Национальной идеей являются сила, наглость и хамство"....

Алексей Серебряков...

Ну, зачем же он так? Явно же не полный список... А идиотизм, мстительность, безответственность, инфантилизм, мракобесие, невежество, ханжество?

Это все про народы Океании, что ли?

Подобные черты, разумеется, у всех присутствуют. Просто нынешняя российская власть делает все возможное, чтобы поднимать эту муть со дна народного сознания на поверхность. Делает их базовыми и основополагающими. И давайте честно признаемся - на поприще отравления общественной атмосферы Кремль добился впечатляющих успехов!

Дмитрий Гудков:

Я понимаю, что на носу выборы и нужно срочно найти врага. Почему бы не актера Серебрякова? Какие выборы, в конце концов, такие и враги. Но вам не кажется, что вы сами дико смешны? Не сильны, не наглы, а жалки?

Это ведь даже не Pussy, не «в мичети», а обычная полемическая фраза в духе Герцена или Щедрина. В ответ же – термоядерный удар пропаганды. Значит, попало в больное место? Значит вы все – опровергатели – на самом деле живете именно в такой России, где сила, наглость и хамство?

Орете друг на друга в телевизоре, отжимаете землю у соседей, бьете несогласных по подворотням – и в итоге выбираете Путина. На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Узнали цитатку или подсказать? Впрочем, можете и Фонвизина запретить, немца растреклятого.

Ну а у меня Россия другая. Я и с Серебряковым не согласен, и уж тем более – с вами. А развязанная травля – это отвратительно в любом случае.

Виктор Шендерович:

У России сегодня два смертельных врага – Серебренников и Серебряков.

Один разворовал все деньги, выделенные на культуру, и осталось только на самом донышке, на пару Михалковых и одного Мединского, а другой нас так глубоко оскорбил, что Государственная дума упала от возмущения в обморок всем списочным составом, и Россия теперь лежит беззащитная, бери кто хочешь.

Одна надежда на Путина, но он на бюллетене.

Даже не знаю, что делать.