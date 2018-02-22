Столетие советской армии

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, праздник, оставшийся с советских времен. Почему в России Путина так ценят наследие советской империи и отличается ли современная российская армия от вооруженных сил СССР?

Обсуждают: историк Борис Соколов, военный журналист, литератор Владимир Гундаров, историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малёванный и глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза-старший.

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Владимир Кара-Мурза-старший: Приближается 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества. На этот раз праздник будет носить юбилейный характер – 100 лет Красной (или советской, или российской) Армии.

Борис Соколов: У нас получается, что армия существует 100 лет, а флот существует вроде бы 300 лет.

Владимир Кара-Мурза-старший: В общем, много путаницы. А почему историки взяли эту дату, условно, – 23 февраля – как день рождения Красной Армии?

Борис Соколов: Насколько я понимаю, 23 февраля взяли потому, что в этот день в 18-м году был опубликован Декрет "Социалистическое Отечество в опасности". В этот день немцы начали наступление после предъявления ультиматума. Соответственно, был призыв: "Все на защиту социалистического Отечества!". И в дальнейшем это как-то праздновалось, хотя не акцентировалось, что именно этот декрет.

Затем Троцкий впал в опалу, а он был автором декрета, и в 38-м году, по-моему, в "Кратком курсе" уже появилась формула, что 23 февраля первые отряды Красной Гвардии успешно сражались с немцами под Псковом и Нарвой и остановили германские войска. Но историки потом выяснили, что никаких особых боев не было, а если они и были, то не в пользу русской армии и отдельных красногвардейских отрядов. А 23-е, скорее, было связано с декретом, что его опубликовали в этот день. И это уже празднуется в течение ста лет.

Владимир Кара-Мурза-старший: По-моему, немцы в тот раз были союзниками России.

Борис Соколов: Они не были союзниками. Там была забавная ситуация. С одной стороны, немцы наступали, с другой стороны, их задача была в том, чтобы большевики при этом удержались у власти. Почему немцы отказались от занятия Петрограда? Потому что тогда вероятность падения большевиков бы увеличилась, а к власти могли прийти какие-то сторонники "Антанты", которые попытались бы в той или иной степени воссоздать Восточный фронт. А немцам тогда надо было все силы на западе концентрировать, чтобы бороться с западными союзниками. Как раз американские войска прибыли. Большевики для них были наименьшим из всех зол, скажем так. То есть Деникин, Корнилов – это было хуже.

Владимир Кара-Мурза-старший: Владимир Александрович, вы больше тяготеете к флоту. А Борис Вадимович сказал парадоксальную вещь, что флот у нас на 200 лет старше армии. Так же не может быть.

Владимир Гундаров: Я теперь понимаю, почему у нас нет истории. Потому что все историки – большие придумщики. Они ничего не знают, но горазды придумывать.

А если обратиться к непосредственным участникам событий 18-го года, то они сами не могли бы сказать, почему у нас 23 февраля – День Красной Армии. По крайней мере, в 33-м году, 23 февраля выступая в Большом театре, товарищ народный комиссар по военным и морским делам Клим Ворошилов сказал, бросил ремарку: "Честно говоря, я сам не понимаю, почему 23-е. Эта дата никак не привязана к историческим событиям. Ну, раз уж так повелось, то мы так и будем дальше продолжать праздновать". Причем эта речь из статьи Клима Ворошилова была опубликована в 37-м году, партийное издание ВКП(б). В этом издании все было выверено, и нельзя усомниться в том, что Клим этого не говорил.

Декрет о создании Красной Армии был подписан 28 января. И когда в 19-м году решили, что надо отметить первую годовщину создания Красной Армии, сначала хотели 28-го, но свою заявку во Всероссийский центральный исполнительный комитет подали 24 января. То есть было уже поздно, не успевали ничего сделать. И решили перенести: "Давайте тогда 17 февраля отметим". А 17 февраля решили: "Ну, 17-е – рабочий день, нам будет некогда. 23 февраля мы будем проводить сбор помощи в фонд Красной Армии. Давайте уж отметим 23 февраля заодно и праздник Красной Армии". Вот с тех пор это все и повелось.

Причем 23 февраля – это был рабочий день, только недавно он стал нерабочим. Это большой праздник для всех мужчин и женщин.

Владимир Кара-Мурза-старший: Да, завтра – выходной день.

Борис Соколов: Для того чтобы уравнять с 8 марта, сделали, в конце концов...

Владимир Кара-Мурза-старший: Думаете, для этого?

Борис Соколов: Да. Чтобы мужчинам не было обидно. У женщин есть свой выходной день, а мужчин нет.

Владимир Гундаров: Не все женщины воспринимают 8 марта праздником. Например, феминистки обижаются, когда их поздравляешь с 8 марта: "Чего ты поздравляешь с сексистским праздником?!".

Борис Соколов: С другой стороны, 8 марта как раз феминистки и придумали.

Владимир Гундаров: Они-то придумали, но те, которые борются за равноправие полов, они говорят: "Нужен какой-то другой праздник. Наверное, вообще бы не было этих праздников – ни 23 февраля, ни 8 марта, - если бы все люди были однополыми".

Владимир Кара-Мурза-старший: А почему на первых порах была выборность командиров, не было знаков различия, а потом постепенно была введена царская атрибутика?

Борис Соколов: Задача большевиков в 17-м году (и даже в начале 18-го) состояла в том, чтобы разрушить старую царскую армию.

Владимир Кара-Мурза-старший: Прапорщик Крыленко стал главкомом.

Борис Соколов: Когда назначили Крыленко или Антонова-Овсеенко, у них в основном были задачи разрушительные. То есть нужна была и выборность командиров, чтобы было максимальное недоверие к прежнему офицерскому корпусу. Тем более это все легко достигалось, потому что между солдатами и офицерами в царской армии была настоящая стена, там отношения были хуже, чем в других воюющих странах, между ними. Особенно на флоте, кстати. И когда эта задача была выполнена, то приступили к строительству Красной Армии. Я думаю, что реально это началось где-то в феврале-марте.

Владимир Кара-Мурза-старший: У нас на прямой связи Валерий Малёванный, историк спецслужб.

Валерий Васильевич, ведь с самого начала вместе с командиром военным уже был и член Военного совета, то есть человек, который был обличен несколько иными полномочиями. Что это за институт, которого не было ни в одной стране мира?

Валерий Малёванный: Возрождение Красной Армии – это чисто заслуга Троцкого. Именно Троцкий, который возглавил Красную Гвардию, а он был председателем Петросовета, именно он провалил практически переговоры в Брест-Литовске, после чего из Министерства иностранных дел его перевели в наркомы. Именно он бросил первые батальоны 23 февраля под Псков, когда генерал Гофман повел наступление на Петроград. Вот тогда первые батальоны 23 февраля, собранные из Красной Гвардии и из матросов Балтфлота, остановили немцев буквально в 180 километрах от Петрограда.

Впервые Политбюро решило ввести для Красной Армии, а это уже был предмет образования Красной Армии, 23 февраля, когда первые отряды Красной Гвардии победили немцев под Псковом, разбили полностью немецкую дивизию генерала Гофмана. И с этого момента начинается отсчет Красной Армии.

Владимир Кара-Мурза-старший: А когда появились первые маршалы?

Борис Соколов: Маршалы появились в 35-м году.

Владимир Кара-Мурза-старший: А до этого как строилась иерархия в армии?

Борис Соколов: До этого иерархия была по должности, которую ты занимал. Там были те же самые ромбы, шпалы, но они ставились тебе как значение твой должности: командир дивизии, командир полка и так далее. А в 35-м году ввели персональные воинские звания. То есть ты уже это звание сохранял независимо от должности, которую ты занимал.

Владимир Кара-Мурза-старший: Сначала было пять маршалов, да?

Борис Соколов: Да. Из них троих расстреляли. Потом добавились еще три маршала, как бы на замену, - Тимошенко, Шапошников и Кулик. Но Кулик тоже плохо кончил.

Владимир Кара-Мурза-старший: А как во флоте строилась иерархия управления?

Владимир Гундаров: Она одинаково строилась везде, потому что было название: Красная Армия и Красный Флот. Была Рабоче-крестьянская Красная Армия, которая включала в себя и Красный Флот.

Кстати, военная среда, военная организация – это очень специфическая организация. Здесь невозможно безапелляционно говорить: была задача разрушить, потом задача построить. Это все делалось одновременно. Сначала были военные комиссары, а потом уже появились Военные советы. В советское время член Военного совета – это представитель Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза в структурах, начиная с армии флотилии и выше. То есть армия, военный округ, флотилия, флот, Военно-морской флот, Сухопутные войска. Вот там были Военные советы. Это был политический орган, который следил за тем, чтобы командиры придерживались правильной политики. То есть если бы они колебались, то они колебались бы вместе с линией партии.

Кстати, сейчас в российских Вооруженных силах нет такого института, как представитель, допустим, администрации президента в армии или на флоте. А то, что сейчас есть, - Главное управление воспитательной работы Министерства обороны, - это очень слабенькая структура, которая практически ничего не решает. И в целях усиления этой структуры (уже созрело понимание), насколько мне известно, товарищ Шойгу хочет вернуть политические органы в армию. Потому что самое главное для достижения победы – это морально-политическое воспитание.