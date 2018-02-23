Красноярск: студента внесли в список экстремистов из-за мемов "ВКонтакте"

В Красноярске студента юридического факультетаАлексея Свердлова внесли в список террористов и экстремистов из-за картинок в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщила в твиттере координатор "Открытой России" Валентина Дехтяренко.

Кроме того, Сбербанк заблокировал два банковских счета Свердлова. При этом, как отмечает Дехтяренко, ни суда, ни результатов экспертизы не было.

Уголовное дело об экстремизме в отношении 22-летнего Алексея Свердлова было возбуждено в октябре 2017 года. Поводом стали мемы — 61 изображение, которые студент добавил к себе в "сохраненные фотографии". Доступ к ним имели только авторизованные пользователи "ВКонтакте". Это были изображения из пабликов. Одно из них сопровождалось надписью "дорепостился", на другом были Сталин и Муссолини, а также надпись "Фашизм самая страшная идеология XX века". Ещё на одном были герои мультфильма "Телепузики" и свастика.

Только за полгода в России по так называемым экстремистским статьям осуждены 323 человека. Преступление большинства из них заключалось в публикации в интернете картинки или записи, которые в правоохранительных органах сочли экстремистскими. При этом четкого правового определения слова "экстремизм" в России до сих пор не существует, и часто полицейские называют преступными любые критические высказывания в адрес действующих властей, а суды с ними соглашаются.