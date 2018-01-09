Срок за репост. Эфир в 21:05

Только за полгода в России по так называемым «экстремистским» статьям осуждены 323 человека (оправданы 7). Преступление большинства из них заключалось в публикации в интернете картинок или записей, которые в правоохранительных органах сочли экстремистскими. Но четкого правового определения слова «экстремизм» в России не существует до сих пор. И часто полицейские называют преступными любые критические высказывания в адрес действующих властей, а суды с ними соглашаются.

Кого российские полицейские считают экстремистами, и как не получить срок за репост в соцсетях? Об этом расскажут Александр Верховский и Сергей Панченко