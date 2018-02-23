Журналисты Украины и России требуют освободить Станислава Асеева

Представители Национального союза журналистов Украины и Союза журналистов России (СЖР) выразили солидарность с украинским публицистом, автором Радио Свобода Станиславом Асеевым, которого с июня 2017-го года насильно удерживают сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Журналисты обеспокоены отсутствием доступа к Асееву и информации о его состоянии его здоровья.

Соответствующее заявление, в котором содержится требование освободить Асеева, активисты журналистских организаций обеих стран согласовали во время встречи в Вене под эгидой ОБСЕ. О поддержке позиции украинских и российских коллег также объявили руководители Европейской Федерации журналистов.

Станиславу Асееву 27 лет. Несмотря на войну в Донбассе, он не покидал Донецк и под псевдонимом "Васин" публиковался в украинских СМИ и выступал за сохранение подконтрольных сепаратистам территорий в составе Украины. В начале июня Асеев пропал. В середине июля стало известно, что его удерживают сепаратисты "ДНР". Они разрешили ему встретиться с матерью.

В защиту Асеева ранее выступили Международная правозащитная организация "Репортеры без границ", Европейская и международная федерации журналистов, базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (CPJ), Радио Свободная Европа/Радио Свобода, специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека, ОБСЕ и другие организации.