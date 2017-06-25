Ассоциация "Свободное слово" выступила в поддержку Станислава Асеева (Васина)

Российская ассоциация "Свободное слово" выступила в поддержку писателя и публициста, журналиста Станислава Асеева (псевдоним Станислав Васин). Он пропал в Донецке неколько недель назад.

Станислав Асеев – автор репортажей из Донецка, опубликованных в ряде украинских СМИ: “Український тиждень”, “Украинская правда” и “Зеркало Недели”. Он также автор сборника рассказов и романа «Мельхиоровый слон», опубликованных в украинских издательствах. Станислав Асеев является одним из немногих критически настроенных журналистов, освещающих события на территории Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.

Опасения за свою безопасность заставляли его писать под псевдонимом. По словам редактора «Радио Донбасс.Реалии» (проект «Радио Свобода») Татьяны Якубович, Станислав Асеев осознавал опасность, которая ему грозит.

Якубович подтвердила, что Станислав Асеев (Васин) работал в Донецке исключительно как журналист.

В настоящее время его родственники и коллеги опасаются, что он находится в руках пророссийских властей в Донецкой Народной Республики (ДНР), где подвергается пыткам. Мать журналиста сообщила, что последний раз говорила с сыном 2 июня. 3 июня «Радио Свободная Европа — Радио Свобода» не получила от него ожидаемого сообщения. С тех пор коллеги не могут с ним выйти на связь. При этом в его квартире в Донецке прошел обыск, компьютер пропал, а аккаунт был взломан. По словам друга журналиста, бывшего депутата украинского парламента Егора Фирсова, Станислав Асеев был задержан пророссийскими сепаратистами, которые контролируют Донецк.

8 июня украинские правоохранительные органы объявили о начале следствия по поводу обстоятельств исчезновения Станислава Асеева. 12 июня Национальный союз журналистов Украины обратился с просьбой к представителям международных миссий в Донецке помочь выяснить местонахождение Асеева (Васина).

В защиту Станислава Асеева уже выступил ряд международных организаций: Международная правозащитная организация «Репортеры без границ», Европейская и международная федерации журналистов, базирующийся в Нью-Йорке «Комитет защиты журналистов» (CPJ), «Радио Свободная Европа — Радио Свобода», специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека, ОБСЕ и другие организации.

Ассоциация Свободное Слово присоединяется к призывам, адресованным тем, кто удерживает Станислава Асеева, немедленно освободить писателя и журналиста, и к международному сообществу приложить все возможные усилия к освобождению Станислава Асеева.