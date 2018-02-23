Олег Дерипаска перестал быть президентом En+ Group и "Русала"

Российский миллиардер Олег Дерипаска покинул пост президента En+ Group. В марте его должен заменить генеральный директор компании Максим Соков, сообщает агентство ТАСС. Ранее в пятницу стало известно, что Дерипаска также ушел в отставку с поста президента алюминиевой компании "Русал". По данным издания "Коммерсантъ", обе отставки связаны с завершением разработки стратегии развития предприятий.

При этом неназванные источники "Коммерсанта" полагают, что действия Олега Дерипаски могут быть вызваны включением миллиардера в "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции.

По мнению еще одного собеседника издания, миллиардер намерен заняться развитием группы ГАЗ, а его уход с двух руководящих постов никак не связан ни с американскими санкциями, ни с расследованием о возможных связях Дерипаски с заместителем главы правительства России Сергеем Приходько.

По данным фонда Алексея Навального, Приходько летом 2016 года плавал на яхте Дерипаски и обсуждал с ним вмешательство в выборы президента США. Это стало известно благодаря Насте Рыбке – одной из девушек, которая была на яхте. Дерипаска назвал расследование ложью. Роскомнадзор потребовал от Навального удалить публикации о Приходько и Дерипаске на основании решения Усть-Лабинского суда Краснодарского края.