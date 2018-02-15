"Мы попали в больную точку": Роскомнадзор блокирует сайт Навального

Роскомнадзор приступил к блокировке сайта navalny.com. С четверга, 15 февраля, он недоступен для пользователей в России. Об этом сообщил в своем Твиттере сам оппозиционный политик, уточнив, что сайт заблокирован по требованию крупного предпринимателя Олега Дерипаски.

По сообщению Роскомнадзора, блокировка происходит по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Он запретил распространение информации из расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске, вице-премьере Сергее Приходько и Насте Рыбке, которое пока доступно на Youtube.

Страницы на сайте navalny.com, на которых были размещены материалы расследования, Навальный должен был удалить по решению суда в течение трех рабочих дней с момента их включения в Единый реестр запрещенных сайтов. Но оппозиционер сделать это отказался и подал в суд на Роскомнадзор. Сейчас создаются "зеркала" заблокированного сайта, где доступна вся информация о нашумевшем расследовании и не только о нем.

​В реестр запрещенной информации включены не только само видео расследования и соответствующий текст Навального, но и материалы о расследовании ФБК, размещенные на других ресурсах. Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда пригрозил блокировкой всего сервиса YouTube в случае, если ролик не будет удален.

Аналогичные требования об удалении Роскомнадзор предъявил к Instagram. У Instagram было три рабочих дня, то есть до вечера 14 февраля, чтобы удалить посты. В противном случае доступ к этим постам в России был бы блокирован. В итоге Instagram удалил из аккаунта Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) все фотографии, касающиеся личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски.

8 февраля Алексей Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что зампред правительства России Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden олигарха Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в инстаграме девушки, называющей себя Настя Рыбка, Навальный делал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. По мнению оппозиционера, речь идет о коррупционном поведении Приходько.

Руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил Радио Свобода о дальнейших действиях после блокировки сайта:

Мы судимся с Роскомнадзором и продолжаем пропагандировать средства обхода блокировок

– Решение Роскомнадзора абсолютно неправомерно, поскольку затрагивает наши интересы, а его нам даже не показали. Как вы знаете, Усть-Лабинский районный суд вынес частное определение об обеспечительных мерах до заседания суда – произвести эти самые блокировки, но это определение нам не показывают и не дают оспорить. Оно не может быть законным, его видел только Роскомнадзор, тем не менее сам Роскомнадзор на его основании заблокировал целый ряд сайтов. Что делать? Ну, мы судимся с Роскомнадзором, продолжаем пропагандировать средства обхода блокировок, и наша аудитория прекрасно знает, как заходить на заблокированные сайты. Сейчас не 2012 год, а 2018-й. И конечно, мы не собираемся ничего удалять.

– Тем не менее, блокировка сайта может нанести какой-то ущерб деятельности ФБК?

– Пока что она приносит только повышение интереса к сайту и к нашей деятельности. Конечно, в долгосрочной перспективе блокировка сайта подразумевает потерю части аудитории, но эта часть не будет значительной, потому что все сейчас уже научились блокировки обходить. Тем более что Роскомнадзор применяет крайне неэффективные блокировки.

– Блокировка сайта, очевидно, связана с расследованием о Дерипаске, Приходько и Насте Рыбке. Это не первое громкое расследование ФБК, но блокируют сайт первый раз. С чем вы это связываете, почему такие меры?

Видимо, мы попали в какую-то очень больную точку

– Нет, сайт блокируют не первый раз и не второй даже, но действительно, с подобной блокировкой мы не сталкивались давно. Видимо, мы попали в какую-то очень больную точку, мы сами еще до конца не понимаем, в какую именно. Наверное, мы чего-то еще даже не знаем, а им, очевидно, крайне-крайне неприятно именно это расследование.

– Как вы оцениваете публичный эффект от публикации расследования про Дерипаску, Приходько и Настю Рыбку?

– Он успешный и огромный! Отличный публичный эффект, выше наших ожиданий, – рассказал Леонид Волков.

Об эффективности блокировки сайта navalny.com и ее возможных последствиях Радио Свобода рассказал интернет-эксперт Антон Меркуров:

Все попытки блокировки приводят к обратному эффекту

– Я думаю, в ближайшее время будут развернуты альтернативные "зеркала", заработает та самая красная кнопка, на которую вы нажимаете и переходите на "зеркало", которое не заблокировано. Сейчас начнется такая интернет-война, в которой, естественно, проиграет Роскомнадзор. Росконадзор – некомпетентные говнюки, и в общем и целом всё, что они сделали для интернета, – это вред и нарушения! И те законы, которыми они прикрываются, на самом деле это глупое оправдание. В данном случае такая борьба у нас будет продолжаться, потому что идет выборный цикл, и еще много чего будут блокировать. Тем более, спасибо Рыбке, есть что блокировать. Но в этой борьбе проиграет Роскомнадзор, проиграет Дерипаска. Потому что если вы посмотрите на то, что происходит сейчас, то все попытки блокировки приводят к обратному эффекту. Сайт Навального посещают все больше, все опять, в очередной раз учатся, как устанавливать VPN и так далее, и вся информация о Приходько, Рыбке, Дерипаске и Роскомнадзоре начинает распространяться с еще большей скоростью.

​– Как вы оцениваете публичный эффект от публикации этого расследования?

Эта история попахивает "Уотергейтом"

– Настя Рыбка – девушка достаточно независимая, разговаривающая, и она в данном случае молодец. По идее, это должно вылиться в гигантский коррупционный скандал в правительстве. Если Приходько оказывается коррупционером, это может сильно ударить по бизнесу господина Дерипаски, потому что его связь с Манафортом всем уже как-то очевидна. И я думаю, что бесследно это пройдет только для Насти Рыбки, которая станет звездой.

– Некоторые люди, наблюдающие за этой историей, всерьез опасаются за жизнь Насти Рыбки...

Если хоть волосок упадет с головы госпожи Рыбки, то понятно, что тут будет виноват или Дерипаска, или Приходько

– Настя Рыбка находится в Дубае. Но я не думаю, что СВР, ФСБ и прочие силовики пошлют сейчас туда своих спецагентов, чтобы подсыпать Рыбке полоний. Она на виду, она в Instagram, она в Telegram, несмотря на все блокировки. Она будет сейчас набирать все большую популярность, и трогать ее в этот момент небезопасно, потому что это будет откровенное "палево". Если хоть волос упадет с ее головы, то понятно, кто тут будет виноват, так что никто не будет так подставляться. В целом вся эта история – большой провал пиарщиков Дерипаски, потому что про эти ролики было известно, и там никто не замечал Приходько, ну, сидит какой-то тихий чувак и сидит. А теперь это большой пиар-скандал, – полагает интернет-эксперт Антон Меркуров.

Ранее вице-премьер – глава аппарата правительства Сергей Приходько назвал провокацией материал о нем, но заявил, что подавать в суд на оппозиционера "слишком много чести".

Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен намерен идти в суд в связи с обвинениями Навального, которые он назвал ложными. Олигарх уже подал иск к Насте Рыбке (Вашукевич) и ее знакомому Алексу Лесли (Александру Кириллову), обвинив их в распространении персональной информации. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски. Суд должен начаться 1 марта, Дерипаска попросил провести его в закрытом режиме. Фотографии с Дерипаской Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 года. Тогда же вышли ее ролики на YouTube об отношениях с бизнесменом.