В пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой нашли допинг

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, выступившая на соревнованиях в Пхенчхане, провалила тест на допинг. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на президента Федерации бобслея России Александра Зубкова.

Он уточнил, что некое вещество было найдено спустя пять дней после того, как спортсменка сдала "чистую пробу". Зубков добавил, что не знает, о каком именно запрещенном препарате идет речь, но заявил, что это не мельдоний.

Позднее делегация Олимпийских спортсменов из России подтвердила положительную допинг-пробу Сергеевой. По данным чиновников, тест выявил триметазидин, который применяют при лечении сердечных заболеваний.

Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

Накануне спортивный арбитражный суд лишил российского кёрлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали на Олимпийских играх в Южной Корее. В его допинг-пробах ранее был обнаружен мельдоний.