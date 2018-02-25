"Всё связано!" Шарфики-транспаранты в помощь гражданским активистам

"Счастье для всех даром", "Массаракш-и-массаракш", "За передовую магию!" – эти и другие знаковые цитаты из произведений братьев Стругацких 57-летняя жительница Рязани Юлия Середа изобразила на связанных ею шарфах. Легким движением руки эти шарфики превращаются в транспаранты, с которыми можно стоять в одиночном пикете. Деньги от их продажи Юлия планирует направить на помощь преследуемым гражданским активистам. Она надеется, что этот проект не только поможет молодым ребятам, но и станет хорошим примером для их мам, бабушек и других родственников, которые хотели бы поддержать своих детей, но не знают как.

Юлия Середа – член правления рязанского общества "Мемориал" и мама гражданской активистки. Юлия сочувствует своей дочери Марии и другим молодых ребятам, которые выходят на уличные протестные акции, но сама не готова присоединиться к подобному активизму. Ей 57 лет и, по ее словам, у нее нет сил на протест. Свободное время Юлия предпочитает проводить дома за любимым занятием – вязанием на спицах, хотя молча наблюдать за происходящим в стране ей "грустно и стыдно".

Недавно вместе с дочерью Марией Юлия придумала, как превратить ее хобби в полезное для гражданского общества занятие. Юлия связала шарфики-транспаранты с цитатами из произведений братьев Стругацких, которые намерена продать на благотворительном аукционе и перевести деньги на счет организации, которая помогает активистам, задержанным на уличных акциях.

​– Идея этого проекта пришла практически одновременно в две головы – мою и моей дочери Маши, – рассказывает Юлия Середа. – Она гражданская активистка со стажем, сотрудник Пражского гражданского центра. Я считаю, что выходить на протест, когда тебе что-то не нравится – это хорошо и правильно, а сидеть и ничего не делать, а только вздыхать – это неправильно. Мне уже не столько лет, чтобы выходить на эти уличные протесты и убегать потом от полиции, у меня сил на это уже недостаточно, а просто сидеть – грустно и стыдно. Но оказалось, что я могу сделать что-то, чтобы собрать деньги для тех, кто помогает активистам и защищает их от полицейского произвола.

– То есть по сути вы интегрировали свое хобби – вязание – в протестное движение?

– Это хобби все время со мной, это мое удовольствие, мое свободное время, моя психотерапия. Это очень приятно, и я давно это дело очень люблю – сидя в своем кресле, под хороший британский детектив шевелить спицами и тянуть нитки. А если из этого еще можно извлечь пользу – а я надеюсь, что из этого получится польза, – то это особенное, двойное удовольствие.

– Когда вы вязали шарфики-транспаранты, вы испытывали какие-то новые ощущения от процесса вязания?

– Думаю, да. Ведь обычно, когда ты что-нибудь делаешь руками – вяжешь, шьешь, вышиваешь, валяешь – всегда представляешь себе, как готовую вещь кто-то получит, наденет, повяжет, поставит куда-то. И представляешь себе, как хорошему человеку от этого будет удовольствие. И мне было интересно думать о том, какая будет судьба у этих шарфиков, как они принесут радость и помогут хорошим людям.

– Почему для этого проекта вы выбрали именно цитаты из произведений Стругацких?

– Я очень люблю их творчество. К тому же цитаты из Стругацких работают как пароли. Когда случайно кто-то бросает цитату из Стругацких, а кто-то на нее откликается, ты сразу понимаешь, что это свой человек. Это давно так, это с моей юности. А потом, когда мы стали с Машей вместе продумывать наш проект и решили, что это должна быть какая-то серия шарфов, объединенная одной темой, мы выбрали этой объединяющей силой Стругацких.

– Стоит ли ожидать каких-то новых серий?

– Я бы очень хотела на это надеяться, на то, что аукцион пройдет успешно. Ведь главная идея состоит в том, чтобы в этот процесс вовлечь таких же, как я, мам, а может быть, и бабушек тех, кто сейчас активен, кому сейчас нужна помощь. Обронили даже такое словечко во время обсуждения – "мама-активизм". Я не знаю пока, как это сделать, но мы будем стараться донести эту идею, заразить ей других, скажем так, моих ровесниц, мое поколение, тех, кто хочет помогать. Я очень хочу донести до них мысль, что можно совместить удовольствие и помощь для своих детей. А это действительно очень большое удовольствие. Тем, кто что-нибудь делает руками, очень легко будет меня понять.

​–​ Расскажите подробнее про аукцион. На что пойдут вырученные деньги?

– Он проходит в Фейсбуке. На аукцион выставлены пять шарфиков с цитатами и еще один бонусный лот – я обязуюсь связать на заказ шарфик с лозунгом, который пожелает заказчик. Деньги мы переведем в замечательное сообщество в Петербурге, которое называется "Открытое пространство" на Достоевского, 34. Это те самые молодые ребята, которые осмысленно, грамотно, очень корректно и правильно занимаются активизмом в нынешнее непростое время. И у них есть программа помощи активистам, которых на маршах протеста и на пикетах хватают, тащат в кутузки и судят потом. Они постоянно нуждаются в деньгах: они арендуют помещение, за которое надо платить, работают абсолютно волонтерски, никаких зарплат не получают, но им нужны средства на их проекты. Вся выручка с аукциона пойдет "Открытому пространству".

– Верите ли вы в силу мирного протеста в современной России?

– Если я во что-то и верю, то именно в мирный протест. Я не верю в насильственный протест, который может породить только насилие. Если что-то и можно изменить, то только формой активного большого мирного сопротивления.

Юлия Середа и ее дочь Мария уверены, что "Всё связано" – именно так могла бы называться инициатива, в рамках которой они надеются привлечь к "гражданскому рукоделию" мам и пап, бабушек и дедушек, теть и дядь и других родственников политически активных молодых людей. Ведь подобный "мама-активизм" может помочь разным поколениям лучше понять друг друга и укрепить связывающие их нити.