CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву. Решение опубликовано на сайте суда. Накануне в допинг-пробе "А" спортсменки обнаружили запрещенное вещество. Спортсменка отказалась от вскрытия контрольной пробы "Б". Она согласилась с решением суда о временной дисквалификации, сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню.

О том, что в пробах бобслеистки обнаружили допинг стало известно вчера. Тест выявил триметазидин, который применяют при лечении сердечных заболеваний. Этот препарат находится в списке запрещенных Всемирного антидопингового агентства. Вещество было найдено спустя пять дней после того, как спортсменка сдала "чистую пробу".

На Олимпиаде в Пхёнчхане Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек. Ее результаты на Играх аннулированы.

22 февраля спортивный арбитражный суд лишил российского кёрлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали на Олимпийских играх в Южной Корее. В его допинг-пробах ранее был обнаружен мельдоний.