Совбез ООН перенёс голосование за резолюцию по Сирии на субботу

Совет Безопасности ООН перенес голосование по проекту резолюции о прекращении огня в Сирии на субботу.

Члены Совбеза ООН пытались согласовать проект резолюции в пятницу, 23 февраля, но не достигли консенсуса. Кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби уточнил, что спорным является, в частности, пункт, где обозначены сроки вступления в силу перемирия и его продолжительность. 22 февраля принятие документа заблокировала Россия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что перемирие не должно распространяться на те группировки, которые Москва считает террористическими. Среди них - противники режима сирийского президента Башара Асада в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Именно бомбардировки этого анклава, который контролирует вооруженная оппозиция, стали поводом для созыва заседания Совета Безопасности ООН. Сирийская оппозиция и международные гуманитарные организации заявляют о сотнях жертв среди мирного населения в результате бомбардировок. В пятницу бомбежки продолжились.

В авиаударах принимает участие и российская авиация. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team утверждает, что при ударах по Восточной Гуте используются кассетные и зажигательные боеприпасы, применение которых в местах скопления гражданского населения запрещено международными конвенциями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Иран и сирийские власти ответственны за "гуманитарное бесчинство" в Сирии.

Проект резолюции об установлении 30-дневного прекращения огня в Сирии подготовили Кувейт и Швеция. Помимо прекращения огня документ обязывает стороны конфликта обеспечить доставку гуманитарной помощи в труднодоступные районы страны и эвакуировать оттуда раненых.

