Совет Безопасности ООН рассмотрит резолюцию о перемирии в Сирии

Совет Безопасности ООН вечером в четверг проведет открытое заседание по ситуации в сирийском анклаве Восточная Гута, где за последние дни при бомбардировках со стороны войск Башара Асада, как сообщается, погибли более 300 мирных жителей.

На заседании рассмотрят проект резолюции о введении 30-дневного режима прекращения огня на всей территории Сирии, за исключением операций против террористической группировки "Исламское государство". Авторами резолюции выступили делегации Швеции и Кувейта.

Россия потребовала внести правки в документ и запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг заявил, что российская сторона будет готова рассмотреть резолюцию о перемирии в Сирии, только если оно не будет распространяться на операции против "террористических группировок", к которым Москва относит и противников Асада в Восточной Гуте.

"Если наши аргументы опять будут проигнорированы, то у нас нет другого выбора, кроме как утверждаться в мысли, что целью авторов этой инициативы является опять перевести стрелки на Дамаск и выгородить террористические группировки", – заявил глава российского МИД. Ранее Россия заблокировала значительное число резолюций Совета Безопасности ООН по войне в Сирии.

Восточная Гута контролируется сирийской оппозицией. Войска Асада наносят удары по повстанцам при поддержке российской авиации. В четверг стало известно, что Россия перебросила в Сирию еще несколько истребителей, в том числе новейшие Су-57. Предположительно, они также будут участвовать в операциях в Восточной Гуте.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи и эвакуации раненых.