В Польше задержали украинского хакера

В Польше задержали хакера c Украины, которому в США грозит 30 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Центральном следственном бюро Польши. Имя хакера не сообщается. Известно, что ему 44 года.

Задержание проводилось при участии Федерального бюро расследований США. Хакера разыскивал Интерпол.

Украинца подозревают в распространении вредоносных программ и хакерских атаках на кредитные карты. Следователи отмечают, что ущерб от действий группировки, в которую входил украинский хакер, составляет сотни миллионов долларов.

В ближайшее время решится вопрос об экстрадиции украинца в США.

