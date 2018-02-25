Главную награду Берлинале получил фильм о сексуальных проблемах

24 февраля прошла церемония вручения премий 68-го Берлинского кинофестиваля. Жюри во главе с режиссером Томом Тыквером присудило главную премию, «Золотого медведя», дебютной полнометражной картине Адины Пинтилие из Румынии «Не прикасайся». Героиня этого фильма, 50-летняя англичанка Лора, не терпящая чужих прикосновений, пытается наладить свою сексуальную жизнь. Опыт с проституткой оказывается неудачным, и Лора решает обратиться к транссексуальному секс-терапевту... Критики высоко оценили эту картину. The Hollywood Reporter отметил ее интеллигентность, оригинальность, великолепную операторскую работу и монтаж.

Вторую награду, «Серебряного медведя», жюри присудило сатирической ленте «Лицо» польского режиссера Малгожаты Шумовской. Герой этой картины получает такие травмы при возведении гигантской статуи Иисуса, что ему требуется первая в Польше трансплантация лица.

Лучим режиссером назван Уэс Андерсон, снявший мультфильм «Остров собак».

Россию в главном конкурсе представлял фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов": 7 дней из ленинградской жизни знаменитого писателя. Художник-постановщик этого фильма Елена Окопная награждена "Серебряным медведем" за художественный вклад. "Довлатов" также получил приз газеты Berliner Morgenpost.

На церемонии вручения наград немецкая актриса Франциска Петри выступила в поддержку Кирилла Серебренникова, которому в Москве в очередной раз продлили срок домашнего ареста. Петри, снимавшая в фильме Серебренникова «Измена», прошла по красной дорожке с бумажным пакетом на голове с фотографией Серебренникова. На ее футболке были надписи "Я вынужден оставаться дома" и freekirill.

На европейском кинорынке Берлинале был представлен фильм Серебренникова «Лето» о Викторе Цое: монтаж режиссер закончил в начале 2018 года, находясь под домашним арестом.