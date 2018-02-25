13:32
Начали прямую видеотрансляцию из центра Москвы
13:29
"Путин, хватит врать и воровать", "Я против аннексии Крыма" - эти цитаты Бориса Немцова на шествии его памяти оказались запрещенными
13:15
В Москве начало шествия запланировано на 14.00
13:11
В Москве, как и на многих предыдущих протестных акциях оппозиции, полиция проверяет содержание плакатов. Видимо, часть опять не пропустит
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