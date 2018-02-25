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Политика

liveТри года без Немцова. Акции памяти лидера оппозиции

Борис Немцов во время акции "Большой белый круг" на Садовом кольце в Москве, 2012 год
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13:32

Начали прямую видеотрансляцию из центра Москвы

13:29

"Путин, хватит врать и воровать", "Я против аннексии Крыма" - эти цитаты Бориса Немцова на шествии его памяти оказались запрещенными

13:15

В Москве начало шествия запланировано на 14.00

13:11

В Москве, как и на многих предыдущих протестных акциях оппозиции, полиция проверяет содержание плакатов. Видимо, часть опять не пропустит

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