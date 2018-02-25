В Москве на "Марш Немцова" пришли тысячи человек

В Москве состоялась согласованная с городскими властями акция в память об оппозиционном политике Борисе Немцове. Радио Свобода ведет прямую трансляцию из центра города, где прошло шествие по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

У места сбора участников акции досматривали сотрудники полиции. Они, в частности, не разрешили пронести на шествие плакаты с надписями "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма". От активистов "Открытой России" потребовали вырезать из плакатов логотипы движения. Также сообщается, что задержан молодой человек с плакатом "Борись!". Правозащитный портал "ОВД-Инфо" также сообщает о задержании секретаря московского оргкомитета "Русского Марша" Владимира Ратникова и его помощника.

В шествии приняли участие кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Григорий Явлинский, лидер ПАРНАС Михаил Касьянов, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также активисты многих оппозиционных политических движений. По данным волонтеров проекта "Белый счетчик", общее число участников акции превысило семь тысяч человек.

В прошлом году власти разрешили шествие в память о Немцове, но предложили организаторам альтернативный маршрут – по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, как и за год до этого. Марш состоялся, а некоторые его участники после завершения официальной части шествия направились к месту убийства политика и возложили цветы.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы, четверо сообщников получили от 11 до 19 лет. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.