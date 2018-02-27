Ликвидаторы "бармалеев". Андрей Пионтковский – о сирийском поражении

"Отчего всякое внутреннее дряхление соединяется с крайней внешнеполитической амбициозностью, мне ответить трудно. Может быть, во внешних кризисах ищут выхода из внутренних противоречий. Может быть, наоборот, та легкость, с которой подавляется всякое внутреннее сопротивление, создает иллюзию всемогущества. Может быть, возникающая из внутриполитических целей потребность иметь внешнего врага создает такую инерцию, что невозможно остановиться – тем более, что каждый тоталитарный режим дряхлеет, сам этого не замечая. Зачем Николаю I понадобилась Крымская война, приведшая к крушению созданного им строя? Зачем Николаю II понадобились войны с Японией и Германией?"

Зачем кремлевским старцам понадобилась война в Афганистане, продолжу я Андрея Амальрика? Зачем пацан из питерской подворотни после провала в Украине полез еще и в Сирию? А потому что крах концепций "хорошего Гитлера" – "Русский мир", Новороссия – потребовал для удержания власти отвлечения внимания и продолжения геопсихологического банкета на другой площадке. Отсутствие ушедшего на каникулы городового позволило хулигану покуролесить и потестировать новейшие системы вооружений в компании трех шиитских террористических организаций: ливанской "Хезболлы", иранского Корпуса стражей исламской революции и "легитимного" палача Сирии Башара Асада, уничтоживших десятки или сотни тысяч суннитов. Братская воздушно-космическая помощь, щедро оказанная от имени России, десятилетиями будет аукаться русскому народу, брошенному в пекло тысячелетней религиозной войны.

Но в краткосрочном плане активность в Сирии более или менее успешно продавалась и телепиплу, и ближайшему окружению вождя как муляж державного величия России и дерзкого вызова неразумным пиндосам. Так режим мог бы еще некоторое время худо-бедно жить-поживать, но возникла такая инерция, что не смогли остановиться. Идеологическая и экономическая мотивировка боя под Дейр-эз-Зором в ночь с 7 на 8 февраля была предельно цинично представлена абсолютно уверенным в успехе придворным баталистом Петром Скоробогатым в прокремлевском журнале "Эксперт":

"Москва действительно закончила активную фазу войны с терроризмом на территории союзника, хотя боевики халифата еще не добиты. Но сразу же начала миротворческую миссию. Мы взяли ее на себя не только из соображений прекраснодушной гуманности, но и преследуя холодный расчет: намерение закрепиться в регионе, дабы получить определенные экономические выгоды. Над этой задачей работают русские дипломаты и военные. Но поскольку активная фаза войны далека от завершения, силовой ресурс все еще важнее переговорного, любые дипломатические победы будут следовать за победами военными. Главная задача: выдавить из страны звездно-полосатых оккупантов, поджигателей войны – Соединенные Штаты. Второй шаг на пути к миру – перезапуск экономики. Самый очевидный путь – использовать богатые нефтью и газом недра страны. Но большая часть запасов сегодня находится под контролем курдов и американцев возле Дейр-эз-Зора".

Ликвидаторам "бармалеев" неприятно было самим почувствовать себя "бармалеями" в столкновении с военной машиной совсем иного порядка

Текст, озаглавленный "За что погиб майор Филиппов", ярко демонстрирует ухватки кремлевских пропагандистов и их хозяев. Духоподъемня статейка, состряпанная за несколько дней до катастрофы в предвкушении запланированного "выдавливания звездно-полосатых оккупантов" именно у Дейр-эз-Зора, появилась на сайте "Эксперта" уже после боя. Единственное обновление, внесенное редакцией, – официальная российская трактовка этого "выдавливания" в ночь с 7 на 8 февраля: "В конце минувшей недели авиация западной коалиции нанесла ракетно-бомбовый удар по отряду сирийской армии (по другим данным, это были иранские союзники). Погибли или получили ранения от двадцати до ста человек (данные скрываются)".

Данные действительно скрываются Кремлем, но вопрос "За что погибли сотни Ихтамнетов?" не приходит даже в голову "экспертам". Страна огромная будет пафосно и дисциплинированно скорбеть исключительно по майору Филипову. Или г-н Скоробогатый все-таки уделил толику внимания обоснованию утилизации Ихтамнетов: "Необходимо, как бы цинично это ни звучало, до завершения войны утилизировать значительную часть пассионарных боевиков".

Нет, это скорее не о наших боевиках. Но обвинение в сознательной утилизации постоянно звучит сегодня в свидетельствах уцелевших и раненых Ихтамнетов. Путин и Евгений Пригожин, конечно, хотели победы – захватить свечной заводик, поубивать не умеющих ходить в штыковую американцев, захватить нескольких пленных, привезти их в клетке Асаду в Дамаск, а потом предложить Трампу посредничество в деле их освобождения в обмен на снятие санкций. Но именно для таких целей нужен бросовый материал, от которого всегда можно отказаться – и в случае виктории, и в случае конфуза. И посылать их, разумеется, надо было без поддержки с воздуха.

Самое емкое и точное с военной точки зрения описание случившегося дал один из раненых Ихтамнетов: они делали с нами все, что хотели, как мы с "бармалеями". "Бармалеи" на языке русских воинов – это бегающие по Сирии человечки, включая малолетних, которых можно легко и безнаказанно уничтожать с воздуха или из Каспийского моря. Более удачливые коллеги майора Филипова целый год занимались этим в Алеппо, а теперь пацаны занимаются этим в Восточной Гуте.

Вот уже лет сорок советско-российские воины-интернационалисты вторгаются в соседние и даже не совсем соседние страны. В ходе оказания братской помощи им приходится утилизировать значительное количество биологического материала. Для любого нормального человека это тяжкая в психологическом плане нагрузка. Как и в гитлеровских и сталинских лагерях смерти, она облегчается дегуманизацией жертв, в частности, наделением их уничижительными кличками – "духи", "чехи", "грызуны", "укропы", "бармалеи". Ну и на сияющую финальную перспективу торжества русского оружия, конечно, "пиндосы".

Тем более ликвидаторам "бармалеев" неприятно было самим почувствовать себя "бармалеями" в столкновении с военной машиной совсем иного порядка. Это тягостное ощущение довелось испытать в те же дни не только боевикам "ЧВК Вагнера", но и российским советникам и специалистам, ответственным за систему ПВО Сирии. Кривизна Земли снова помешала им противопоставить что-либо еще одной военной машине из высшей лиги, уничтожившей за несколько часов половину сирийской противовоздушной обороны.

Двойное поражение немедленно аукнулась в Кремле неслыханным: живой Бог "Русского мира" впервые официально простудился. Подобная десакрализация вождя – первый, пока еще осторожный шаг окружения на пути к мартовскому политическому дыханию Чейна-Стокса.

* * *

Сирийский мальчик из Алеппо – один из тысяч, на ком мы (!) протестировали системы нового российского вооружения, перед смертью пообещал пожаловаться Аллаху. Дитя, грозящее своим мучителям пожаловаться Богу, – образ Достоевского, очень важный в его творчестве и его мировоззрении. Агностик всю свою сознательную жизнь, я никогда так страстно не желал раньше, чтобы Бог был. И чтобы мальчик из Алеппо рассказал ему обо всем. О "тестировании", о Путине, о Лаврове, о Шойгу... И о нас всех. Не может быть нам ни сочувствия, ни прощения.

Андрей Пионтковский – политический эксперт

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